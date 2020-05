Kim Kardashian și Kanye West au sărbătorit 6 ani de căsătorie

Kim Kardashian a dezvăluit ieri pe contul ei de Instagram personal imagini de la nunta sa cu Kanye West care a avut loc la Florența, la Forte di Belvedere, în vara lui 2014 dar și cuvinte de dragoste precum: „forever to go„ sau „until the end.”

Vezi această postare pe Instagram 6 years down; forever to go Until the end O postare distribuită de Kim Kardashian West (@kimkardashian) pe Mai 24, 2020 la 3:01 PDT

Kris Jenner, mama vedetei, a postat de asemenea o serie de fotografii cu cuplul în diferite ipostaze intime, urându-le mulți ani fericiți împreună.

Fanii cuplului Kim Kardashian și Kanye West sigur își amintesc de ceremomia grandioasă care a avut loc la Florența, că mireasa a purtat o rochie Givenchy by Riccardo Tisci și că alături de ei a fost întreaga familie dar și North West, primul lor copil. Acum Kim și Kanye au împreună 4 copii: Psalm, 10 luni, Saint, 4 ani, Chicago, 2 ani și North, 6 ani.

Cuplul pare să fie cu adevărat fericit, Kim Kardashian mărturisind că, din cauza carantinei nici unul dintre ei nu a mai putut călători, așa că, au petrecut foarte mult timp împreună, au făcut plimbări lungi în aer liber și s-au uitat la toate filmele pe care cineva și le poate imagina.

În 2013, chiar înainte de nuntă, Kanye West a spus într-un interviu la BBC faptul că Kim i-a dăruit „totul”, mărturisind și că: „Kim mi-a dăruit totul. Mi-a dăruit o familie. Mi-a dăruit un întreg sistem.”

Anul trecut, când lumea era deschisă, Kanye i-a făcut o surpriză pentru cei 5 ani de căsătorie împliniți, ducând-o la Las Vegas la concertul lui Celine Dion. Kim Kardashian a postat la vremea respectivă multe video-uri de la concert, fredonând și ea celebra melodie „It’s All Coming Back To Me Now.”

Este adevărat că în cei șase ani de căsnicie, Kim și Kanye și-au dovedit unul altuia dragoste adevărată și loialitate, un lucru rar în această lume a starurilor. Dar iată că mai sunt și excepții. Suntem cu ochii pe ei.

Citește și

Lana Del Rey se află în jurul unei adevărate controverse pe Internet

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro