Charlize Theron a făcut cel mai bun selfie de la Premiile Oscar

Cu siguranță îți amintești de faimosul selfie de la Premiile Oscar din 2014, când cei mai îndrăgiți actori de la Hollywood au făcut o poză cu gazda ediției din acel an, Ellen DeGeneres. Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Jared Leto, Meryl Streep, Julia Roberts, Brad Pitt, Angelina Jolie, Lupita Nyong’o sunt actorii care apar în imaginea care a devenit atunci virală.

If only Bradley’s arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) March 3, 2014