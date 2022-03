Jorge a recunoscut că și-a înșelat actuala soție înainte de a se căsători: „M-a prins”

Jorge și soția lui, Ramona, au fost invitați la Pro Fm, la rubrica „Joi în doi” de la „Dimineața Blană”, unde au vorbit despre relația lor de cuplu. Cei doi au făcut câteva dezvăluiri inedite despre începuturile căsniciei, iar artistul a recunoscut chiar că a fost prins pe picior greșit de către partenera sa de viață.

În timpul unui șir de întrebări legate de relația lor, în care fiecare a recunoscut cine este mai gelos, dar și cine este mai supărăcios, Jorge a făcut o dezvăluire neașteptată. El a recunoscut că a înșelat-o pe actuala lui soție, înainte să se căsătorească. Potrivit declarațiilor sale, relația dintre el și Ramona a fost una zbuciumată la început, fiind încercată de momente dificile, însă peste care au reușit să treacă.

„Înainte să ne căsătorim am trecut peste un hop destul de important. Relația noastră a fost foarte zbuciumată. A trecut de la divorțul meu la împăcări și despărțiri. Am stat și împreună, și separat. S-au întâmplat și multe în perioada aia. Am fost și prins, dacă vreți să vă spun adevărul. Ca un bărbat asumat ce sunt, vă spun: frate, m-a prins! De unde și melodia „Nimeni nu-i perfect”, a recunoscut Jorge.