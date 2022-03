Jorge, primele declarații după ce fiul lui a fost externat din spital: „Simt recunoștință”

Jorge și soția sa au trecut prin momente cumplite. Fiul lor, David, a fost internat la spital, având nevoie de îngrijiri medicale. Băiețelul, în vârstă de 5 ani, se confruntă cu o pneumonie severă, fiind ținut sub observația medicilor. Din fericire, cel mic s-a vindecat la timp pentru ziua sa de naștere.

Artistul a sperat ca fiul său să se vindece repede și să scape de suferința acumulată. Jorge și soția sa s-au confruntat cu clipe dificile, însă au rămas pozitivi în privința recuperării. Cântărețul a făcut și primele declarații de la internarea lui David în spital, spunând că el și soția sa au fost foarte speriați.

„Suntem foarte speriați. Nu am crezut că am putea trece prin așa ceva vreodată. Problemele cu David ne-au dărâmat. Boala asta a fost foarte agresivă. David se află în spital de luni și probabil că va mai sta câteva zile pentru că are o bacterie foarte severă.„, a spus Jorge în urmă cu câteva zile.