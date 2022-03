Regina Elisabeta a II-a, profund îndurerată din cauza divorțurilor din familia sa

Potrivit cărții biografice Queen of Our Times: The Life of Queen Elizabeth II, Regina Elisabeta a II-a este profund dezamăgită și îndurerată de faptul că trei dintre copiii săi au divorțat. Autorul Robert Hardman precizează acest lucru în cartea sa, spunând că „discuțiile despre divorț erau foarte supărătoare pentru Regină.”

Deși Regina Elisabeta a II-a nu a vorbit niciodată despre asta în mod public, mai mulți angajați ai palatului susțin că aceasta era vizibil afectată de divorțurile care au avut loc în familia sa. Unul dintre aceștia susține chiar că i-a spus „Doamnă, pare că se întâmplă peste tot. E o practică comună”, însă acest argument nu a părut să o convingă pe Regina Marii Britanii. „Ea zicea: „trei din patru!” supărată și exasperată. Nu ar trebui să subestimăm durerea prin care a trecut”, a mai povestit angajatul.

Prințul Charles a divorțat de Prințesa Diana chiar înainte de accidentul fatal al acesteia, Prințul Andrew a divorțat și el de Sarah Ferguson în 1996, iar Prințesa Anne a pus capăt căsniciei cu Mark Phillips. Prințul Edward este singurul fiu al Reginei Elisabeta a II-a care nu a divorțat, fiind căsătorit în continuare cu Sophie.

Palatul Buckingham a anunțat pe 20 februarie că Regina Elisabeta a II-a a fost diagnosticată cu Covid-19. Potrivit comunicatului de presă, Regina a avut simptome ușoare și a primit îngrijirile medicale necesare.

Se pare că starea de sănătate a Reginei Elisabeta a II-a este una bună, aceasta continuându-și procesul de recuperare alături de familia sa. Potrivit Daily Mail, Regina în vârstă de 95 de ani a călătorit la începutul lunii către Windsor, unde s-a întâlnit cu Prințesa Beatrice și fiica sa, Sienna, dar și cu Ducele și Ducesa de Cambridge și cu cei trei copii ai lor. Conform publicației, Prințesa Eugenie și soțul său, Jack Brooksbank, care locuiesc la Frogmore Cottage, au lipsit de la întrunirea de familie.

