Un nou scandal regal: ce susține o carte despre Prințul Charles și relația acestuia cu Meghan & Harry

Declarația lui Meghan Markle potrivit căreia mai mulți membri ai familiei regale ar fi întrebat despre nuanța pielii lui Archie a fost unul dintre lucrurile zise în interviul acordat lui Oprah Winfrey care au zguduit casa regală britanică.

Acum, o carte apărută recent susține că Prințul Charles ar fi fost unul dintre cei care ar fi comentat privind nuanța pielii viitorilor copii ai Ducilor de Sussex, declanșând astfel, fără să vrea, ruptura dintre cuplu și familia regală.

În cartea care urmează să se lanseze mâine în SUA, Brothers And Wives: Inside The Private Lifes of William, Kate, Harry and Meghan, autorul Christopher Andersen citează o sursă care susține că, în dimineața în care a fost anunțată oficial logodna Prințului Harry cu Meghan Markle, Prințul Charles i-ar fi spus soției sale, Camilla: „Mă întreb cum vor arăta copiii?„

Sursa mai susține și că Ducesa de Cornwall a fost oarecum surprinsă de întrebare și a răspuns: „Ei bine, absolut superb, sunt sigură.„

Potrivit aceleiași surse, Charles ar fi mers și mai departe și ar fi adăugat: „Vreau să spun, care crezi că va fi nuanța tenului copiilor?„

Potrivit Page Six, un purtător de cuvânt al Prințului Charles a declarat imediat pentru The Post: „Aceasta este o ficțiune și nu merită comentarii suplimentare.”, iar un purtător de cuvânt al lui Harry și Meghan nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Cartea dezvăluie, de asemenea, frustrarea crescândă a lui Harry după ce acesta s-a fi plâns tatălui său privind comentariile de la Palat despre Meghan, iar Charles i-ar fi spus prințului că este „excesiv de sensibil în legătură cu această problemă'.

Nu se știe dacă la această presupusă conversație se referea Prințul Harry mai demult când a spus:

„Conversația aceea nu o voi împărtăși niciodată, dar la momentul respectiv a fost incomodă. Am fost puțin șocat.”

Prințul Charles se află momentan într-o vizită oficială în Barbados, care a decis ca, începând cu acest an, să devină republică și să nu mai fie condus de la distanță de Regina Elisabeta a II-a.

