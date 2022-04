Jorge, dezvăluiri despre problemele din relația cu soția lui, după 8 ani de căsătorie

Jorge, sau pe numele său real George Papagheorghe, are o familie numeroasă și toate motivele să se mândrească cu ea. Artistul o are pe Karina, fiica din căsătoria cu fosta soție, Alina Laufer, și pe David, băiatul pe care îl are alături de actuala parteneră, Ramona Prodea. Ramona are o fiică, pe nume Ilinca, dintr-o relație anterioară, pe care Jorge o consideră fiica lui.

Jorge dezvăluie foarte des pe rețelele de socializare din momentele pe care le petrece cu familia, dar și imagini alături de copiii lui, spre încântarea fanilor săi.

Artistul a vorbit recent în podcastul lui Cătălin Măruță despre relația cu actuala lui soție, dezvâluind detalii inedite despre cum s-au cunoscut și cum a început povestea lui de dragoste.

Cântărețul a dezvăluit și că actuala lui soție a fost cea care l-a ajutat, chiar și financiar, să treacă peste divorțul de prima lui soție, Alina.

Deși a fost afectat de divorțul de Alina și nu se mai gândea să se recăsătorească, Jorge a fost impresionat de Ramona, și la un an și jumătate de la divorț, în aprilie 2013, a decis să facă din nou pasul cel mare și a cerut-o pe aceasta în căsătorie, iar în luna august a aceluiași an au făcut și nunta.

Totuși, cântărețul recunoaște că a fost surprins atunci când a aflat vârsta celei care îi este acum soție și de faptul că diferența de vârstă între ei este de 10 ani.

„Eu am avut chestii, dar nu din cauza banilor, din cauza diferenței de vârstă. Eu când am aflat că ea e cu 10 ani mai mare decât mine, eu am făcut 3 pași în spate. Ea nu mi-a zis mie luni de zile câți ani are. Ea avea un număr la mașină, 76 sau 78 nu știu cât și eu aveam 82. Și eu am presupus că e mai mare decât mine cu 4 ani. Am zis că asta nu contează. Eu aveam anul meu de naștere la mașină și am zis că așa are și ea. Am văzut apoi buletinul ei, și când am văzut că e în 72… eu nu am întrebat-o. Noi la început nu aveam treabă unul cu altul. Ăla a fost momentul în care am conștientizat că e cu 10 ani mai mare decât bine. Asta după divorț. Când am văzut asta, am zis că eu nu vreau, că eu vreau să golănesc, să fiu liber. Mă chemau atunci la emisiunea Burlacul, aveam și Te cunosc de undeva! Eu aveam viața mea, mă distram, câștigam bine. Atunci ne certam și ne tot împăcam din cauza vârstei, nu din cauza banilor.”, a mai declarat el.