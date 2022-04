Jorge, declarații despre divorțul de prima soție. Cei doi s-au despărțit după 5 ani de căsnicie

Jorge trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de partenera lui, Ramona . Cei doi se iubesc nebunește și au împreună un băiețel superb. Cu toate că acum sunt în centrul atenției, puțini știu detalii despre fosta căsnicie a artistului. Cântărețul a fost căsătorit timp de 5 ani cu Alina Laufer, însă relația dintre ei nu a funcționat așa cum ar fi sperat.

Artistul a vorbit recent în podcastul lui Cătălin Măruță despre fosta sa căsnicie. Jorge și Alina s-au căsătorit din dragoste, iar timp de 5 ani au format unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbiz. Cu toate acestea, actorul a fost cel care a decis să pună capăt poveștii dintre ei, iar anunțul divorțului a șocat lumea mondenă. Jorge a dezvăluit și motivele pentru care a decis să se separe de partenera lui.

Jorge a recunoscut că a decis să divorțeze de Alina după mai multe discuții contradictori, sugerând că nu se mai înțelegeau în ultima perioadă. De asemenea, artistul a spus că locuiau alături de părinții soției sale, iar acest lucru a devenit mult prea dificil la un moment dat.

Totodată, Jorge a spus că a plecat de acasă și din dorința de a fi pe picioarele lui. Artistul a spus că era doar „un puștan” venit din Constanța când s-a mutat cu partenera lui și părinții ei. Astfel, dorind să fie stăpân pe propria viață, acesta i-a propus Alinei să se mute singuri alături de fiica lor, Carina. Cum Alina nu a dorit să îl urmeze, Jorge a plecat de acasă.

„Dar la un moment dat, poate și din dorința mea de a fi pe picioarele mele și de a nu mai sta așa, în același papuc, mi-am dorit să plec. Și dacă Alina n-a vrut să vină cu mine, eu am plecat, pur și simplu. Am plecat de acasă, mi-am luat un geamantan, am pupat-o pe Carina (n.red. – fiica lui Jorge și a Alinei). Eu am știut că în casa aia nu o să mă mai întorc niciodată. I-am spus că plec la mama în Constanța și acolo am rămas. Ea mă ducea mereu cu zăhărelul că o să ne mutăm, căutam, culmea, am căutat și în complexul în care stau acum. Așa a fost atunci.„, a declarat artistul.