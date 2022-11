Jennifer Lopez, declarații emoționante despre prima despărțire de Ben Affleck: „Cea mai mare suferință din viața mea”

Săptămâna trecută, Jennifer Lopez a anunțat că va lansa un nou album, intitulat This Is Me… Now. Acesta va fi o continuare a albumului din 2002, This Is Me… Then, pe care l-a scris și înregistrat în perioada în care avea o relație cu Ben Affleck.

„Acel album, This Is Me… Then, a surprins cu adevărat o perioadă în care m-am îndrăgostit de iubirea vieții mele. Și pur și simplu, totul este chiar acolo, pe disc”, a declarat Jennifer într-un interviu cu Zane Lowe, pentru Apple Music 1.

Artista a adăugat și că soțul său, Ben, adoră acel album și că este de departe cel mai mare fan al său.

„Iubește acel album. Iubește acea muzică. Știe toate cuvintele. De asemenea, a fost alături de mine în timp ce îl realizam… Este cel mai mare fan al meu, ceea ce este minunat”, a mai povestit J.Lo.

Cei doi au fost logodiți din 2002 și până în 2004, iar artista a declarat că despărțirea de Affleck a fost cea „mai mare suferință” din viața ei.

„Nici măcar nu mai puteam interpreta acele melodii. A fost atât de dureros după ce ne-am despărțit. Când am anulat acea nuntă, acum 20 de ani, a fost cea mai mare suferință din viața mea și, sincer, am simțit că o să mor”.

Lopez a mai mărturisit și că despărțirea de Affleck a influențat în mod direct felul în care s-a raportat la muzică, afirmând că în ultimii 18 ani nu a mai reușit să compună așa cum trebuia.

„Nu am mai făcut muzică în felul în care am făcut-o în 2002… până acum… În ultimii 18 ani am intrat într-o spirală, în care nu am reușit să o fac cum trebuie. Dar acum, 20 de ani mai târziu, totul are un final fericit.”

Aceasta a mai adăugat și că împăcarea recentă cu Ben Affleck a făcut-o să se simtă din nou „inspirată și atât de copleșită de emoții încât [muzica] a ieșit pur și simplu din mine”.

„Dragostea adevărată există și unele lucruri durează pentru totdeauna. Și asta este real. Vreau să transmit acest mesaj în lume”, a mai spus artista. „Asta presupune multă vulnerabilitate, dar nu m-am putut abține. Unele părți mă sperie și cred că unele părți îl sperie și pe Ben. El mă întreabă: ‘Chiar vrei să spui toate lucrurile astea?’. Iar eu îi răspund: ‘Nu știu cum altfel să o fac, iubitule'”.

