Jennifer Lopez, superbă declarație de dragoste pentru soțul ei, Ben Affleck

Jennifer Lopez și Ben Affleck se bucură din plin de căsnicia lor. Artista a împărtășit cu fanii ei un nou videoclip pe rețelele de socializare, în care poate fi văzută cum se așază lângă noul ei soț cu un zâmbet imens pe față, făcându-i și o declarație de dragoste superbă.

În videoclipul scurt și adorabil, Lopez , în vârstă de 53 de ani, se așază lângă Affleck, în vârstă de 50 de ani, în timp ce acesta poartă un pulover gri, zâmbește larg și mestecă o gumă. Cântăreața a transmis în descrierea videoclipului că soțul ei este cel care o face cea mai fericită și s-a folosit și de emoticoane de sezon în descrierea sa: „🍁🦃♥️.”

„Prieteni, am reușit. Am găsit persoana care mă face cea mai fericită din câte am fost vreodată”., spune o voce pe fundal în videoclipul lui Lopez.