Ce se întâmplă cu conturile de social media ale lui Jennifer Lopez. Artista și-a îngrijorat fanii

Conturile de pe rețelele de socializare ale lui Jennifer Lopez, inclusiv Instagram, Facebook, Tik Tok și Twitter, au devenit brusc întunecate în ceea ce privește imaginile de profil. De asemenea, toate fotografiile de pe pagina de Instagram a artistei au fost șterse, fără a oferi vreo explicație.

Cei 226 de milioane de urmăritori ai cântăreței și actriței de pe Instagram s-au obișnuit ca aceasta să împărtășească conținut atât din viața personală, cât și din cea profesională. De această dată, fanii și-au exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că fotografiile și filmările au dispărut de pe profilul vedetei, fiind acum o simplă bulină neagră.

Ce s-a întâmplat cu paginile de social media ale lui Jennifer Lopez

La începutul acestei săptămâni, vedeta , în vârstă de 53 de ani, a postat pe TikTok un videoclip adorabil în care apare îmbrățișându-l pe soțul ei, Ben Affleck , care a fost distribuit și pe contul ei de Instagram. Dar acum această postare, precum și toate celelalte au dispărut fără explicație. Conținutul ei rămâne vizibil pe paginile sale oficiale de Twitter, Facebook și TikTok, dar imaginile de profil sunt toate negre. Jennifer Lopez nu a făcut nicio declarație cu privire la schimbările de pe social media.

Cu toate acestea, Jennifer Lopez transmitea la începutul lunii noiembrie că plănuiește lansarea unui nou proiect foarte important pentru ea. Se zvonește că artista va face un anunț pe data de 25 noiembrie, fiind cea de-a 20-a aniversare de când a fost lansat albumul This is me… Then.

„Este o nebunie să mă văd vorbind despre cum le voi arăta copiilor mei acest album peste 20 de ani, și iată-ne aici!!!! Atât de multe s-au schimbat…eu m-am schimbat…dar unele lucruri au rămas la fel.🤍 Viața este un drum poetic frumos și uneori frânt… #20yearsofTHISMETHEN ✨ Astăzi este ziua 1 a numărătorii noastre #countdown până pe 25 noiembrie, care este cea de-a 20-a aniversare de când a fost lansat albumul și pentru a comemora această aniversare, AZI lansăm albumul pentru prima dată pe VINIL💿…așa că haideți să ne întoarcem în timp împreună. Revedeți muzica și dragostea împreună cu mine. O mulțime de surprize urmează până…atunci!!!! #ThisIsMeThen.”, a transmis J.Lo.

