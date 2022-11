Carmen Grebenișan, dezvăluiri despre experiența sa la parapsiholog și problemele pe care și le-a descoperit: „Am realizat că...”

Carmen Grebenișan este urmărită de sute de mii de internauți și are o legătură foarte strânsă cu comunitatea ei de fani de pe rețelele de socializare. Creatoarea de conținut împărtășește totul cu admiratorii săi și nu se sfiește să le arate și părțile mai puțin plăcute cu care se confruntă. Ea a povestit despre experiența sa cu un parapsiholog și ce probleme comportamentale și-a descoperit prin ședințele de terapie.

Tânăra este printre cele mai apreciate și îndrăgite creatoare din mediul online de la noi, care este urmărită zilnic de un număr impresionant de oameni. Carmen Grebenișan este cât se poate de deschisă cu urmăritorii săi și împărtășește experiențele personale cu aceștia, fie bune sau rele. Recent, aceasta a vorbit într-un video încărcat pe rețelele de socializare despre problemele sale comportamentale pe care le-a descoperit în ședințele cu un parapsiholog, de care se declară foarte mulțumită.

De asemenea, Carmen a precizat că își dorește să continuie ședințele cu parapsihologul și este foarte încântată de exercițiile pe care le fac împreună. Vedeta a precizat că va merge de două ori pe săptămână și deja a început să vadă rezultate neașteptate.

În ceea ce privește problemele personale, Carmen a povestit că a realizat că, uneori, intențiile sale bune se pot transforma într-un comportament toxic. Ea a dat un exemplu referitor la acest lucru și a spus că de multe ori încearcă să îi ajute pe cei din jur fără să i se ceară ceva sau să fie nevoită să aducă soluții.

„Am realizat că sunt felul de persoană care … ok, sunt bună, sunt generoasă, chestia asta îmi stă în fire, vine natural, dar insist foarte tare în a-i ajuta pe alții. Fac asta și dacă nu îmi cere nimeni ajutorul. Dacă cineva are o problemă o să îi caut toate informațiile și o să îi trimit informații despre cum să rezolve acea problemă. Ba mai mult, o să îi aduc o mulțime de soluții, o să caut eu pentru omul ăla, chiar dacă el nu mi-a cerut ajutorul și nici măcar nu m-am întrebat dacă are nevoie de ajutorul meu și chestia asta poate să fie toxică. Și dacă ești bun, poate fi toxic. Intenția e bună, dar felul în care am acționat și acționez cu toată lumea din jurul meu poate să fie un pic prea mult, și sunt genul de persoană care insistă până încerci tu ceea ce vreau eu, pentru că eu cred că te ajut.”, povestește Carmen Grebenișan.