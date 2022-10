Carmen Grebenișan, declarații sincere despre dorința de a deveni mamă

Carmen Grebenișan este unul dintre cei mai cunoscuți influenceri de la noi și se declară o femeie împlinită pe toate planurile. Carmen Grebenișan și soțul ei, Alex Militaru, și-au spus „Da” pe 28 august 2021, la Primăria Sectorului 2 din București, și au organizat o petrecere restrânsă, pentru familie și cei mai apropiați prieteni, la restaurantul Godai din capitală.

Relația dintre Carmen Grebenișan și soțul ei a debutat ca una de prietenie, dar s-a transformat cu timpul în ceva mai mult, iar acum sunt foarte îndrăgostiți, lucru care se poate observa cu ușurință și din postările pe care cei doi le fac pe rețelele de socializare.

Cu toate acestea, ca în cazul oricărui cuplu căsătorit, Carmen Grebenișan este adesea întrebată despre momentul în care va decide să aibă un copil, însă aceasta nu se consideră pregătită pentru un pas atât de important.

„Cred că mai durează. Nu știu când. Dacă în 3 luni mă hotărăsc…poate nici nu mă hotărăsc și se întâmplă. Nu știu, în mod normal, nu este prioritară decizia aceasta. Am alte planuri momentan.”, a declarat Carmen Grebenișan, pentru Ego.ro .

Mai mult chiar, Grebenișan susține că se obișnuiește cu greu cu noul statut de femeie măritată, însă este fericită că a luat decizia de a se muta din Cluj la București.

„6 ani în total am stat la Cluj și m-am mutat aici cu prietenul meu de atunci. Dar acum am soț. Și stau cu soțul. Mie nici nu îmi vine să cred că am soț, îmi e foarte greu să vorbesc de mine ca și cum sunt căsătorită, că nu mă simt așa. Tot timpul zic iubitul meu, dar îmi e greu să cred că e soțul. E foarte greu. Nu știu, mi se pare că sunt prea tânără ca să fiu căsătorită. Dar nu este de asta, pur și simplu îmi este greu să îmi atribui acest statut pentru că ideea de soție mi se pare alta.”, a mai spus Carmen Grebenișan pentru sursa citată.