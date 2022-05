Motivul pentru care Anca Serea și Adrian Sînă au refuzat să participe la Asia Express

Anca Serea a luat pe toată lumea prin surprindere atunci când a anunțat în urmă cu câteva luni că nu se va mai afla la pupitrul știrilor din sport de la Prima TV. Fanii vedetei sunt nerăbdători să o revadă pe micile ecrane și a primit o propunere cu privire la un proiect în televiziune.

Anca Serea a dezvăluit în cadrul unui interviu pentru impact.ro faptul că ea și soțul ei, Adrian Sînă, nu au acceptat propunerea de a merge la Asia Express, cel mai dur reality show din România. Vedeta a explicat că au refuzat să participe în emisiunea de la Antena 1 din cauza mai multor motive.

„Am primit o ofertă de nerefuzat, să plec cu Adi la Asia Express, dar ne-am gândit bine și am zis nu. Am refuzat din mai multe considerente, plus că nu mi se pare că ni se potrivește, avem o vârstă. Eram plătiți pe sezon, depinde și cât stăteam, ce rating era. Fiecare alege ce e mai bun pentru el. Nu ne tentează genul ăsta de emisiuni. Alții sunt probabil mai plini de energie”, a declarat Anca Serea în pentru Impact.ro.