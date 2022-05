Cătălin Scărlătescu, declarații inedite despre relația cu actrița Doina Teodoru și cum s-au cunoscut

Mereu rezervat în ceea ce privește viața lui sentimentală, Cătălin Scărlătescu a făcut câteva declarații inedite despre relația pe care o are cu actrița Doina Teodoru.

Extrem de îndrăgit de fanii emisiunilor de cooking la care participă la Antena 1, Cătălin Scărlătescu a preferat până acum să nu vorbească despre relațiile sale.

Se pare însă că relația cu actrița Doina Teodoru este una specială, mai ales dacă luăm în calcul și faptul că cei doi formează un cuplu de luni bune și au fost și în numeroase vacanțe împreună. Recent, ei și-au făcut publică relația și au participat împreună la emisiunea „Prețul cel bun”, unde au filmat o ediție specială de Paște.

Într-un interviu pentru Antena Stars, Cătălin Scărlătescu a vorbit despre relația pe care o are cu fosta concurentă de la „iUmor”, făcând și câteva declarații surprinzătoare despre planurile lor de viitor.

Într-un alt interviu, pentru revista VIVA, Cătălin Scărlătescu a făcut dezvăluiri și despre cum a început relația dintre el și Doina Teodoru.

„Ne-am cunoscut la Vama Veche, pe la nu știu ce bar acolo, nu am nici cea mai vagă idee, pentru că am fost luat pe sus. Eu o văzusem, o cunoșteam, dar am fost așa mai timid. Ea a făcut primii trei pași.Totul a plecat de la o poză. Am făcut noi doi o poză împreună și de la poza aceea totul a venit natural. Cred că eu am vrut poză, cred că eu am fost acela mai mârșav. M-am dus ca pisica: am zgâriat la ușă… Și oamenii din jur cumva ne-au împins unul într-altul. Ai mei pe o parte, ai ei pe o parte și uite așa …s-a nimerit, a venit natural”, a declarat, pentru Viva!, Chef Cătălin Scărlătescu.