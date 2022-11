Pink i-a adus un omagiu emoționant regretatei actrițe Olivia Newton-John

Pink a cântat ieri pe scena American Music Awards. În timpul show-ului, cântăreața în vârstă de 43 de ani i-a adus un omagiu emoționant regretatei actrițe Olivia Newton-John. Pink a interpretat melodia Hopelessly Devoted to You din filmul Grease, în timp ce pe ecranul amplasat pe scenă se derulau imagini cu Newton-John.

Înainte de show, artista a declarat pentru ABC7 că șansa de a-i aduce un omagiu lui Newton-John a fost „o onoare absolută”, notează publicația People.

A beautiful tribute to Olivia Newton-John from @Pink💘

The #AMAs are LIVE on ABC, tune in. 👀 pic.twitter.com/ePwIGOQLVQ

— American Music Awards (@AMAs) November 21, 2022