Olivia Newton-John „s-a confruntat cu multă durere” în ultimele zile de viață. Dezvăluirile făcute de familia actriței

Moartea Oliviei Newton-John „nu a fost un șoc” pentru membrii familiei sale, deoarece „s-a luptat cu multă durere”, a dezvăluit nepoata ei. Totti Goldsmith a vorbit despre moartea artistei și ultimele zile de viață ale acesteia.

Goldsmith a adăugat că vedeta din „Grease” avea dureri mari deoarece canabinoidele pe care le lua cândva pentru a-i ușura suferința nu-și mai făceau treaba. De asemenea, vedeta s-a confruntat cu infecții secundare, iar în ultima perioadă a avut nevoie de îngrijiri medicale constante.

Nepoata actriței a mai spus că moartea acesteia nu a fost un șoc pentru familie. De asemenea, aceasta și-a luat „la revedere” de la Newton-John la telefon întrucât nu putea ajunge în SUA în ultimele sale zile de viață.

„Nu este un șoc, am știut cât de bolnavă a fost, mai ales în ultimele cinci zile. John, soțul ei, ne-a ținut la curent și am vorbit mult cu Chloe. Nu am putut ajunge la timp în America și am vrut să-mi iau rămas bun, așa că l-am întrebat dacă poate să-i țină telefonul la ureche, dar m-a pus pe Facetime, așa că am reușit să o văd.”, a mai spus ea.