Ultima imagine cu Olivia Newton-John înainte de decesul vedetei din Grease la vârsta de 73 de ani. Starul s-a luptat ani de zile cu cancerul

Olivia Newton-John a murit la vârsta de 73 de ani. Starul din „Grease” a dus o luptă dureroasă cu cancerul timp de ani de zile, care la un moment dat a recidivat. Vedeta a fost diagnosticată prima dată cu cancer la sân în 1992 și a suferit o mastectomie parțială. După 21 de ani, boala a revenit.

Ultima imagine cu Olivia Newton-John înainte de a deces

Fiica Oliviei Newton-John, Chloe Lattanzi, a postat luni o fotografie cu mama ei, cu trei zile înainte ca aceasta să moară. Fotografia arată duo-ul mamă-fiică pozând împreună și zâmbind în aer liber. Lattanzi, în vârstă de 36 de ani, a purtat o rochie albă, fără umeri, în timp ce Newton-John a optat pentru o fustă plisată bej și o cămașă albă cu mânecă lungă legată în talie.

„O venerez pe această femeie. Pe mama mea. Cea mai bună prietenă a mea. @therealonj 💋💕👯♀️”, a scris fiica starului în dreptul fotografiei de vineri.

În urma anunțului decesului vedetei, fiica starului a postat o serie de imagini emoționante cu mama ei, din perioada copilăriei, dar și fotografii recente. Internauții i-au transmis cele mai sincere condoleanțe în această perioadă grea.

În urmă cu trei ani, Olivia Newton-John a declarat în cadrul emisiunii „60 minutes” că are cancer în fază terminală, fără să știe cât timp mai avea de trăit. Anunțul decesului artistei a fost făcut de către John Easterling, soțul ei.

„Dame Olivia Newton-John (73 de ani) s-a stins din viață liniștită, în această dimineață, la ferma ei din sudul Californiei, înconjurată de familie și prieteni. Rugăm pe toată lumea să respecte intimitatea familiei în aceste momente foarte dificile. Olivia a fost un simbol al triumfurilor și al speranței timp de peste 30 de ani, împărtășind călătoria ei cu cancerul la sân. Inspirația ei vindecătoare și experiența ei de pionierat cu medicina vegetală continuă cu Olivia Newton-John Foundation Fund, dedicată cercetării în domeniul medicinei vegetale și al cancerului. În loc de flori, familia solicită ca orice donație să fie făcută în memoria ei către @onjfoundation. Olivia este lăsată în urmă de soțul ei, John Easterling; fiica Chloe Lattanzi; sora Sarah Newton-John; fratele Toby Newton-John; nepoții Tottie, Fiona și Brett Goldsmith; Emerson, Charlie, Zac, Jeremy, Randall și Pierz Newton-John; Jude Newton-Stock, Layla Lee; Kira și Tasha Edelstein; și Brin și Valerie Hall. „, a anunțat John Easterling, soțul ei.

Artista a fost diagnosticată cu cancer în 1992

Newton-John a fost diagnosticată pentru prima dată cu cancer în 1992 și din nou în 2013 și 2017. Ulterior, boala a progresat până în stadiul 4. După ce a fost diagnosticată pentru prima dată, artista a devenit o militantă în lupta anit-cancer și a înființat Olivia Newton-John Cancer and Wellness Research Centre în Melbourne.

Newton-John s-a născut în Anglia, la 26 septembrie 1948, tată ei fiind Brinley „Bryn” Newton-John, ofițer MI5, și mama sa Irene Helene Born. Olivia avea un frate mai mare, Hugh, și o soră mai mare, Rona. Familia s-a mutat în Melbourne, Australia, când Olivia avea 6 ani, iar la vârsta de 14 ani -a alăturat unui grup de fete, cântând în localuri și ocazional la televiziunea australiană, unde a câștigat o excursie la un concurs de talente în Marea Britanie.

Primul ei single, „Til You Say You’ll Be Mine”, a fost lansat în 1966 la casa de discuri Decca Records. A făcut un turneu în cluburile de noapte europene cu Pat Carroll, ca un duet numit Pat and Olivia, până când viza lui Carroll a expirat, obligând-o să se întoarcă în Australia. Newton-John a rămas în Marea Britanie, înregistrând și lansând primul ei album solo, „If Not for You”, în 1971, care conține piesa de titlu scrisă inițial de Bob Dylan și înregistrată de George Harrison. Piesa a ajuns pe locul 1 în topul US Adult Contemporary. Ulterior a lansat „Let Me Be There” din 1973, care i-a adus un alt hit de top 10, precum și primul ei premiu Grammy pentru cea mai bună artistă country și un premiu al Academiei de Muzică Country pentru cea mai promițătoare vocalistă.

Filmul „Grease” i-a adus celebritatea

Cariera ei muzicală a continuat să înflorească pe parcursul anilor 1970, dar nu va ajunge din nou în fruntea topurilor până în 1978, când filmul „Grease” a făcut-o vedetă de cinema. Filmul „Grease', adaptarea din 1978 a musicalului de pe Broadway, în care a fost partenera lui John Travolta i-a adus cea mai mare recunoaștere mondială. Deși era îngrijorată că ar fi prea „bătrână” pentru a juca rolul unei liceene, Olivia a fost convinsă să accepte rolul. Filmul a reprezentat cel mai mare succes de box-office al anului.

Anul următor, ea a fost nominalizată la Globul de Aur și a interpretat „Hopelessly Devoted to You” la Premiile Oscar din 1979. De asemenea, coloana sonoră din „Grease” este în top 10 cel mai bine vândute din toate timpurile.

Vedeta a fost diagnosticată cu cancer de trei ori

Olivia s-a căsătorit cu John Easterling în 2008, iar de atunci acesta i-a fost alături în lupta cu cancerul. Newton-John a ținut ascuns diagnosticul din 2013, care a fost localizat la umăr după un accident de mașină, până când și-a anunțat al treilea diagnostic. În tot acest timp, ea a continuat să înregistreze, să facă turnee și să filmeze, luându-și pauze doar atunci când cancerul i-a revenit în 2017.

În 2018, Newton-John a declarat că nu s-a concentrat asupra bolii sale, ci asupra lucrurilor care o făceau fericită, ca mijloc de a trece peste zi cu o atitudine pozitivă.

