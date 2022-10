Cum răspunde Carmen Grebenișan celor care o critică pentru că pozează provocator

Carmen Grebenișan este unul dintre cei mai cunoscuți influenceri de la noi și se poate declara o femeie împlinită atât de plan profesional, cât și sentimental. Tânăra are o comunitate impresionantă de fani care îi urmăresc fiecare mișcare și îi apreciază în număr mare postările.

Cu toate acestea, ca în cazul fiecărei femei, există persoane care consideră că este dreptul lor să critice felul în care se îmbracă o altă persoană, cu atât mai mult în cazul unei vedete.

Cu această situație s-a confruntat recent și Carmen Grebenișan, ea fiind criticată pe social media pentru postările în care apare îmbrăcată sumar sau în costum de baie.

Tânăra a ținut să răspundă celor care o critică, transmițând un mesaj pertinent pe rețelele de socializare.

„Am înțeles când toată lumea are dreptul la o părere, dar când vine toată lumea cu o părere: „Mă dezguști, mă dezgustă corpul tău, ești cu fundul gol”. Sunt oameni care zic că nu e ok că femeia devine sexualizată și că nu știu ce, dar în același timp cum să-i spui unei femei să nu facă ceva dacă ea se simte bine adică nu e ca și cum eu câștig din filme pentru adulți sau sunt pe only fans.