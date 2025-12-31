Amalia Năstase, confesiuni despre cei trei copii. Unde învață Alessia și Emma și ce îl pasionează pe Toma: „Vrea să rămână la Paris”

Amalia Năstase și Ilie Năstase au avut o relație de lungă durată, care s-a întins pe parcursul a 14 ani, din care șapte au fost oficializați prin căsătorie. Din mariajul lor au rezultat două fiice, Alessia și Emma. În 2010, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, iar după divorț Amalia și-a regăsit echilibrul în plan personal alături de Răzvan Vasilescu. Împreună au un băiat, Toma, care completează familia extinsă a Amaliei.

Amalia Năstase, despre pasiunile copiilor

Astăzi, Amalia Năstase vorbește deschis despre copiii ei și despre satisfacția de a-i vedea crescând frumos, fiecare pe propriul drum. Fostul model recunoaște că una dintre cele mai mari bucurii ale sale este faptul că le-a putut oferi șanse și oportunități pe care ea nu le-a avut la vârsta lor.

„Îmi crește inima când știu că ele se descurcă singure. Că sunt fericite, că sunt la școli foarte bune. Că o să aibă în viață un parcurs pe care eu nu am putut să-l am, având în vedere că ele merg la niște școli la care eu n-am putut să ajung. Sunt foarte fericită pentru ele. Sunt foarte mândră că am putut să le ofer așa ceva și sunt recunoscătoare că au ieșit așa copii buni”, a declarat Amalia Năstase pentru Unica.ro.

Parcursul educațional al fiicelor sale este unul internațional și bine conturat. Alessia, cea mare, și-a găsit direcția în zona creativă și studiază la Parsons, una dintre cele mai cunoscute școli de artă și design din Paris. Emma, mezina familiei, a ales o zonă academică diferită, fiind studentă la Universitatea St. Andrews din Scoția, unde studiază Antropologia și Sociologia.

„(Alessia, n.red) Vrea să rămână la Paris, că de-aia a și făcut școala acolo. Are mult mai multe oportunități acolo, mai ales că ea a studiat tehnologia nouă în exprimarea design-ului vestimentar și a artelor frumoase. Îi place foarte mult lumea modei. Nu vrea să fie designer, nu asta a studiat, dar acolo găsește mult mai multe oportunități și ar vrea să rămână, da. Emma este în anul întâi la St. Andrews, studiază Antropologia și Sociologia. Mai are încă trei ani, în afară de acesta, dar îi place foarte mult.”

Pe lângă reușitele academice ale fetelor, Amalia este la fel de mândră și de fiul ei, Toma, care pare hotărât să calce pe urmele marilor sportivi. Deși este încă mic, băiatul și-a descoperit deja o pasiune clară: fotbalul.

„Tomiță e fotbalist, îi place foarte mult. E legitimat la un club și îi place foarte mult fotbalul și vrea să devină mai bun ca Ronaldo, ca să știți și voi.”

Amalia Năstase, despre secretul căsniciei fericite cu Răzvan Vasilescu

Cu toate că își păstrează căsnicia cât mai departe de ochii curioșilor, Amalia Năstase a surprins recent cu declarațiile făcute despre relația cu Răzvan Vasilescu.

„Secretul unei relații ok este iubirea. Nu merge nimic dacă nu este iubire. Când iubirea nu este suficientă într-o relație, înseamnă că nu este iubire. Dacă nu este, restul nu contează”, a spus Amalia Năstase pentru spynews.ro.

Amalia Năstase nu a ascuns faptul că ea și soțul ei, Răzvan Vasilescu, mai au uneori certuri în căsnicia lor. Dar depășesc repede aceste tensiuni.

„Toată lumea, în cuplu, are și probleme, are și certuri. Sunt foarte puțini oameni care nu se ceartă niciodată, nu suntem oamenii aceia. Dar pe noi ne leagă ceva ce nu poate fi rupt, distrus. Mai ales când iubești pe cineva și ești iubit, ai încrederea și liniștea aceea că nimic nu te poate despărți.”

