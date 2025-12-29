Dana Săvuică, despre stilul ei de viață. Care sunt regulile de la care nu se abate: „Mișcarea e sfântă”

Dana Săvuică acordă o foarte mare atenție stilului ei de viață. Vedeta se preocupă să aibă o alimentație echilibrată, dar să facă și exerciții fizice.

Dana Săvuică, despre stilul ei de viață

Foarte mulți se întreabă cum reușește Dana Săvuică să se mențină mereu în formă. Vedeta a fost sinceră și a răspuns acestei curiozități, dezvăluind care sunt regulile pe care le aplică în stilul ei de viață. Atât alimentația, precum și sportul sunt de bază în cazul ei în menținerea sănătății.

„Mișcarea e sfântă. Fie că faci sport sau plimbări prin parc, câteva ture în jurul casei, într-un ritm alert, este ideal pentru sănătate și arderi. Nutriția, ceea ce mănânci, ține doar de tine. Sunt foarte bune produsele bio, de fermă. Totul trebuie însă consumat în cantitate mică”, a spus Dana Săvuică pentru Click.

Dana Săvuică și-a dezvăluit secretul siluetei

Dana Săvuică se poate mândri cu o siluetă de invidiat. Vedeta a dezvăluit cum reușește să se mențină tot timpul într-o formă excelentă.

Într-un interviu, Dana Săvuică și-a dezvăluit secretul siluetei de invidiat și cum reușește să se mențină în cea mai bună formă, atât fizic, cât și psihic. Fostul model a precizat că cel mai important este echilibrul, iar odată cu trecerea anilor a dobândit și mai multă înțelepciune. Prin urmare, acesta constă în „puțin din toate.”

„Secretul are câte puțin din toate: gene bune, sport, înot, balet și dans modern în copilărie, o gândire pozitivă, chiar optimistă, și o înțelepciune care vine odată cu vârsta, o experiență de viață și care m-a învățat că fericirea se regăsește în toate lucrurile care te-nconjoară, în oamenii care rămân loiali și aproape de tine la greu, în munca pe care o faci din pasiune și în captarea clipei trăind la maxim ca și când nu exista ziua de mâine”, a declarat Dana Săvuică pentru Unica.ro.

În ceea ce privește dieta sa, Dana Săvuică a declarat în trecut că are fluctuații de greutate, însă încearcă să respecte un regim bazat pe nutrienți, dar foarte slab caloric.

„Orice femeie trebuie să se întrețină și cred că fiecare dintre noi avem câte o luptă interioară cu câteva kilograme, mai multe sau mai puține, depinde. În perioada asta, am fluctuații de greutate, fiind și la o anumită vârstă, intrând la menopauză, schimbări hormonale și tot felul de chestii de genul ăsta. M-au făcut cumva să îmi pierd echilibrul din punctul acesta de vedere, al kilogramelor, dar pe de altă parte am suplinit cu mișcare, cu o anumită alimentație. Merg pe o dietă care este foarte bogată în nutrienți, dar foarte slab calorică. Mă preocupă faptul să arăt bine în continuare, dar, în același timp, nici nu fac din asta o mare dramă. Știi ceva? Până și stresul te poate îngrășa, sincer!”, a spus Dana Săvuică pentru pentru Playtech Știri.

