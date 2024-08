Dana Săvuică, confesiuni dureroase despre divorț la 9 ani de la separarea de Răzvan Stanciu: „Încă lucrez cu mine să uit și să iert…”

În 2015, Dana Săvuică a divorțat de Răzvan Stanciu, după o relație care a durat 25 de ani și o căsnicie de 22 de ani. Alături de el, vedeta are o fiică, pe nume Julie. În prezent, ea trăiește o altă poveste de dragoste și se simte împlinită.

Invitată în cadrul unui podcast, Dana Săvuică a vorbit despre acest moment dureros al vieții sale și cum a schimbat-o trecerea printr-un divorț.

„Am început să mă relaxez de pe la vreo 45-46 de ani. Am 54 acum. În ultimii zece ani am simțit că trăiesc așa cum era menit să trăiesc. Mi-am recâștigat libertatea. Asta a fost divorțul pentru mine. Din momentul ăla am zis că trebuie să mă iubesc pe mine, să mă pun pe primul loc, nu într-un mod egoist. Ci astfel încât să poți să-ți trăiești viața așa cum e menită să fie trăită. Ok, și ce faci cu această libertate? În primul rând, sunt conștientă de ea. Mi-am dat seama că la 20-30 de ani alergam după lucruri materiale. Acum sunt mult mai conștientă de importanța acestei libertăți pe care am câștigat-o. A fost o lecție. Eu de aici încolo trăiesc”, a declarat Dana Săvuică în podcast-ul Super Oameni.