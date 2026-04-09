David și Victoria Beckham, noi demersuri pentru a pune capăt conflictului cu fiul lor, Brooklyn

Tensiunile din familia Beckham persistă, în timp ce David și Victoria încearcă să se apropie de Brooklyn.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE
David și Victoria Beckham încearcă să repare relația tensionată cu Brooklyn Beckham. Potrivit publicației The Cut, cei doi ar fi făcut mai multe demersuri pentru a relua legătura cu fiul lor cel mare.

Fostul fotbalist și creatoarea de modă au propus în mod repetat întâlniri cu Brooklyn și soția acestuia, Nicola Peltz, în condițiile stabilite de aceștia. Surse apropiate celebrului cuplu au declarat pentru The Cut că disponibilitatea lor ar include întâlniri organizate în prezența avocaților, a membrilor familiei Peltz, a unui terapeut sau a unui mediator.

Aceleași surse susțin că inițiativele vin pe fondul unei rupturi care durează de mai mult timp, iar dorința de reconciliere este una constantă din partea părinților.

Cu toate acestea, poziția lui Brooklyn Beckham pare să rămână fermă. În luna ianuarie, tânărul în vârstă de 27 de ani a rupt tăcerea despre conflictul cu părinții săi, aducându-le acuzații grave.

„Toată viața mea, părinții mei au controlat știrile din presă despre familia noastră, prin postări demonstrative pe rețelele sociale, evenimente de familie și relații lipsite de autenticitate. … Recent, am văzut cu ochii mei până unde sunt dispuși să meargă pentru a plasa nenumărate minciuni în mass-media, de cele mai multe ori pe seama unor oameni nevinovați, doar pentru a-și păstra propria fațadă.”, a scris Brooklyn.

Menționând că „adevărul iese întotdeauna la iveală”, el a susținut că David și Victoria „au încercat fără încetare să [îi] distrugă relația” cu Nicola Peltz, încă dinainte ca cei doi să se căsătorească, în aprilie 2022.

„Nu s-a oprit. Mama mea a anulat realizarea rochiei Nicolei în ultimul moment, în ciuda faptului că aceasta era foarte entuziasmată să poarte creația ei, forțând-o să își găsească urgent o altă rochie”.

De asemenea, el a susținut că, în noaptea de dinaintea nunții, „membri ai familiei [sale]” i-au spus că Peltz „nu are același sânge” și „nu este familie”.

„Nu vreau să mă împac cu familia mea”, a mai scris Brooklyn la momentul respectiv.

David și Victoria Beckham, criticați din nou de fiul lor, Brooklyn

Brooklyn Beckham ar fi fost „dezamăgit” că părinții săi, David și Victoria Beckham, i-au transmis un mesaj de ziua lui de naștere, încălcând astfel acordul pe care îl aveau privind modul în care comunică între ei.

Pe 4 martie, David Beckham a postat pe Instagram Stories două fotografii vechi cu el și Brooklyn. Prima imagine îi arată pe David și pe soția sa, Victoria, zâmbind la cameră într-o piscină, în timp ce Brooklyn stă între ei, radiind de bucurie.

„Te iubim”, a adăugat David, etichetând-o pe Victoria.

„27 astăzi”, a scris fostul fotbalist. O a doua fotografie alb-negru îl arată pe Brooklyn alături de tatăl său, iar David a scris: „La mulți ani, Bust”, adăugând un emoji sub formă de inimă.

Victoria Beckham a postat și ea două mesaje de ziua lui Brooklyn pe Instagram Stories, redistribuind una dintre fotografiile din piscină pe care le postase David.

„La mulți ani, Brooklyn, te iubim foarte mult”, a scris fosta cântăreață Spice Girls. Mama celor patru copii a mai postat o fotografie alb-negru cu ea și Brooklyn, pe când era bebeluș, scriind: „La mulți ani, Brooklyn, 27 de ani! Te iubesc enorm”, alături de cinci emoji-uri sub formă de inimă roșie. Această fotografie este aceeași pe care Victoria a distribuit-o și anul trecut pentru a marca ziua specială a fiului ei.

David Beckham și Victoria Beckham au fost criticați de fiul lor, Brooklyn, acesta considerând „postările demonstrative”.

„Brooklyn și Nicola sunt dezamăgiți că au ales să facă publice postări pe Instagram de ziua lui. Acestea sunt exact tipul de acțiuni publice demonstrative pe care Brooklyn încearcă să le oprească, fără succes. Vara trecută au trimis o scrisoare legală părinților săi prin care solicitau ca orice corespondență să fie făcută prin intermediul avocaților”, a spus o sursă citată de ET.

În plus, se pare că David Beckham este profund afectat de relația tensionată cu fiul său, Brooklyn.

„Nu se poate opri din plâns din orice motiv minor”, ar fi declarat apropiați ai familiei pentru Marca.com, subliniind impactul emoțional puternic al rupturii.

Citește și:
Melanie Griffith, prima declarație despre relația fiicei sale, Dakota Johnson, cu artistul Role Model: „Este minunat'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
AVANTAJE - editia APRILIE 2026 AVANTAJE - editia APRILIE 2026 24.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția aprilie 2026 ELLE - ediția aprilie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn – Pencil Tins Panini Adrenalyn – Pencil Tins 75 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn XL – Dream box Panini Adrenalyn XL – Dream box 175 RON Cumpără acum
Ford Mustang 1969 Boss 429 - ediția nr. 146 (Mașini de Colecție) Ford Mustang 1969 Boss 429 - ediția nr. 146 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Volkswagen Touareg- ediția nr. 145(Mașini de Colecție) Volkswagen Touareg- ediția nr. 145(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum

Recomandari
Vivian Wilson, declarații oneste despre relația cu tatăl său, Elon Musk: "Nu este viitorul poveștii mele"
People
Vivian Wilson, declarații oneste despre relația cu tatăl său, Elon Musk: "Nu este viitorul poveștii mele"
Adelina Pestrițu, imagini spectaculoase din vacanță. Vedeta a ales o destinație exotică
People
Adelina Pestrițu, imagini spectaculoase din vacanță. Vedeta a ales o destinație exotică
Regina Letizia a Spaniei recreează o ținută iconică din 2004, purtată înainte de nuntă
People
Regina Letizia a Spaniei recreează o ținută iconică din 2004, purtată înainte de nuntă
Fiul Andreei Bănică și-a câștigat primii bani la vârsta de 10 ani: "Viața noastră în ultimele două săptămâni"
People
Fiul Andreei Bănică și-a câștigat primii bani la vârsta de 10 ani: "Viața noastră în ultimele două săptămâni"
Cristian Mungiu concurează pentru Palme d'Or la Cannes cu Fjord, un film internațional cu Sebastian Stan și Renate Reinsve în distribuție
People
Cristian Mungiu concurează pentru Palme d'Or la Cannes cu Fjord, un film internațional cu Sebastian Stan și Renate Reinsve în distribuție
Geanina Ilieș, declarații despre rolul de mamă. Fiul ei, Patrick, studiază în Barcelona: "Am învățat să-l las liber"
People
Geanina Ilieș, declarații despre rolul de mamă. Fiul ei, Patrick, studiază în Barcelona: "Am învățat să-l las liber"
Libertatea
Tudor Chirilă, lui Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Tudor Chirilă, lui Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Decizia lui Nicușor Dan l-a șocat pe procurorul CSM din investigația Recorder: „O probă împotriva statului de drept”
Decizia lui Nicușor Dan l-a șocat pe procurorul CSM din investigația Recorder: „O probă împotriva statului de drept”
Actul de care nu mai ai nevoie în România: dacă ți-l mai cere cineva, riscă amendă de până la 3.000 de lei
Actul de care nu mai ai nevoie în România: dacă ți-l mai cere cineva, riscă amendă de până la 3.000 de lei
Câți bani ar fi primit „Leopardul” pentru participarea la „Desafio: Aventura”. Lucian Vasile, eliminat după 13 săptămâni din show-ul de la PRO TV
Câți bani ar fi primit „Leopardul” pentru participarea la „Desafio: Aventura”. Lucian Vasile, eliminat după 13 săptămâni din show-ul de la PRO TV
Ego.ro
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Publicitate
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Antena 1
Programul mall-urilor din București de Paște 2026. Care centru comercial este deschis duminică
Programul mall-urilor din București de Paște 2026. Care centru comercial este deschis duminică
Mesajul lui Gică Hagi de pe coroana funerară pentru Mircea Lucescu. Care a fost ultimul omagiu pe care i l-a adus
Mesajul lui Gică Hagi de pe coroana funerară pentru Mircea Lucescu. Care a fost ultimul omagiu pe care i l-a adus
Gestul copleșitor făcut de Răzvan Lucescu la priveghiul tatălui său. Mircea Lucescu este omagiat pe Arena Națională
Gestul copleșitor făcut de Răzvan Lucescu la priveghiul tatălui său. Mircea Lucescu este omagiat pe Arena Națională
Cum arată și cu ce se ocupă nepoții regretatului Mircea Lucescu. Copiii lui Răzvan Lucescu erau mândria selecționerului
Cum arată și cu ce se ocupă nepoții regretatului Mircea Lucescu. Copiii lui Răzvan Lucescu erau mândria selecționerului
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Gestul pe care nu e bine să-l faci azi, de Joia Mare. Nici măcar între apropiați! Se spune că aduce mare ghinion
Gestul pe care nu e bine să-l faci azi, de Joia Mare. Nici măcar între apropiați! Se spune că aduce mare ghinion
S-a aflat adevărata cauză a morții lui Mircea Lucescu: „Am tot încercat noi să camuflăm diagnosticul”. Ovidiu Ioanițoaia, prieten cu regretatul antrenor, a spus clar
S-a aflat adevărata cauză a morții lui Mircea Lucescu: „Am tot încercat noi să camuflăm diagnosticul”. Ovidiu Ioanițoaia, prieten cu regretatul antrenor, a spus clar
catine.ro
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Alina Ceușan și soțul ei, garderobă la comun. Cum își împart cei doi hainele: "L-am luat pentru mine și Raul" (EXCLUSIV)
Alina Ceușan și soțul ei, garderobă la comun. Cum își împart cei doi hainele: "L-am luat pentru mine și Raul" (EXCLUSIV)
People

Alina Ceușan a vorbit deschis despre modul în care ea și Raul își împart garderoba.

+ Mai multe
Alex Velea, declarații despre cei doi băieți ai săi. Ce a dezvăluit despre Dominic și Akim: "Să facă ce simt"
Alex Velea, declarații despre cei doi băieți ai săi. Ce a dezvăluit despre Dominic și Akim: "Să facă ce simt"
People

Alex Velea a făcut declarații despre cei doi băieți ai lor și preocupările spre care se îndreaptă ei.

+ Mai multe
Katy Perry, tot mai îndrăgostită de Justin Trudeau. Cum s-au afișat cei doi
Katy Perry, tot mai îndrăgostită de Justin Trudeau. Cum s-au afișat cei doi
People

Katy Perry a publicat noi imagini alături de partenerul ei, Justin Trudeau.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC