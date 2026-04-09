David și Victoria Beckham, noi demersuri pentru a pune capăt conflictului cu fiul lor, Brooklyn

David și Victoria Beckham încearcă să repare relația tensionată cu Brooklyn Beckham. Potrivit publicației The Cut, cei doi ar fi făcut mai multe demersuri pentru a relua legătura cu fiul lor cel mare.

Fostul fotbalist și creatoarea de modă au propus în mod repetat întâlniri cu Brooklyn și soția acestuia, Nicola Peltz, în condițiile stabilite de aceștia. Surse apropiate celebrului cuplu au declarat pentru The Cut că disponibilitatea lor ar include întâlniri organizate în prezența avocaților, a membrilor familiei Peltz, a unui terapeut sau a unui mediator.

Aceleași surse susțin că inițiativele vin pe fondul unei rupturi care durează de mai mult timp, iar dorința de reconciliere este una constantă din partea părinților.

Cu toate acestea, poziția lui Brooklyn Beckham pare să rămână fermă. În luna ianuarie, tânărul în vârstă de 27 de ani a rupt tăcerea despre conflictul cu părinții săi, aducându-le acuzații grave.

„Toată viața mea, părinții mei au controlat știrile din presă despre familia noastră, prin postări demonstrative pe rețelele sociale, evenimente de familie și relații lipsite de autenticitate. … Recent, am văzut cu ochii mei până unde sunt dispuși să meargă pentru a plasa nenumărate minciuni în mass-media, de cele mai multe ori pe seama unor oameni nevinovați, doar pentru a-și păstra propria fațadă.”, a scris Brooklyn.

Menționând că „adevărul iese întotdeauna la iveală”, el a susținut că David și Victoria „au încercat fără încetare să [îi] distrugă relația” cu Nicola Peltz, încă dinainte ca cei doi să se căsătorească, în aprilie 2022.

„Nu s-a oprit. Mama mea a anulat realizarea rochiei Nicolei în ultimul moment, în ciuda faptului că aceasta era foarte entuziasmată să poarte creația ei, forțând-o să își găsească urgent o altă rochie”.

De asemenea, el a susținut că, în noaptea de dinaintea nunții, „membri ai familiei [sale]” i-au spus că Peltz „nu are același sânge” și „nu este familie”.

„Nu vreau să mă împac cu familia mea”, a mai scris Brooklyn la momentul respectiv.

David și Victoria Beckham, criticați din nou de fiul lor, Brooklyn

Brooklyn Beckham ar fi fost „dezamăgit” că părinții săi, David și Victoria Beckham, i-au transmis un mesaj de ziua lui de naștere, încălcând astfel acordul pe care îl aveau privind modul în care comunică între ei.

Pe 4 martie, David Beckham a postat pe Instagram Stories două fotografii vechi cu el și Brooklyn. Prima imagine îi arată pe David și pe soția sa, Victoria, zâmbind la cameră într-o piscină, în timp ce Brooklyn stă între ei, radiind de bucurie.

„Te iubim”, a adăugat David, etichetând-o pe Victoria.

„27 astăzi”, a scris fostul fotbalist. O a doua fotografie alb-negru îl arată pe Brooklyn alături de tatăl său, iar David a scris: „La mulți ani, Bust”, adăugând un emoji sub formă de inimă.

Victoria Beckham a postat și ea două mesaje de ziua lui Brooklyn pe Instagram Stories, redistribuind una dintre fotografiile din piscină pe care le postase David.

„La mulți ani, Brooklyn, te iubim foarte mult”, a scris fosta cântăreață Spice Girls. Mama celor patru copii a mai postat o fotografie alb-negru cu ea și Brooklyn, pe când era bebeluș, scriind: „La mulți ani, Brooklyn, 27 de ani! Te iubesc enorm”, alături de cinci emoji-uri sub formă de inimă roșie. Această fotografie este aceeași pe care Victoria a distribuit-o și anul trecut pentru a marca ziua specială a fiului ei.

David Beckham și Victoria Beckham au fost criticați de fiul lor, Brooklyn, acesta considerând „postările demonstrative”.

„Brooklyn și Nicola sunt dezamăgiți că au ales să facă publice postări pe Instagram de ziua lui. Acestea sunt exact tipul de acțiuni publice demonstrative pe care Brooklyn încearcă să le oprească, fără succes. Vara trecută au trimis o scrisoare legală părinților săi prin care solicitau ca orice corespondență să fie făcută prin intermediul avocaților”, a spus o sursă citată de ET.

În plus, se pare că David Beckham este profund afectat de relația tensionată cu fiul său, Brooklyn.

„Nu se poate opri din plâns din orice motiv minor”, ar fi declarat apropiați ai familiei pentru Marca.com, subliniind impactul emoțional puternic al rupturii.

Foto: Arhiva ELLE

