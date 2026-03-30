David Beckham, afectat de relația tensionată cu fiul său, Brooklyn. Ce au dezvăluit apropiații: "Nu se poate opri din plâns"

David Beckham traversează o perioadă dificilă din punct de vedere emoțional, în contextul relației tensionate cu fiul său cel mare, Brooklyn Beckham. Potrivit Marca.com, surse apropiate familiei susțin că fostul fotbalist este profund afectat de această situație, tensiunile resimțindu-se și în relația cu soția sa, Victoria Beckham.

„Nu se poate opri din plâns din orice motiv minor”, ar fi declarat apropiați ai familiei, subliniind impactul emoțional puternic al rupturii.

Situația a devenit vizibilă în mod special în timpul unui concert susținut recent de Cruz Beckham, în vârstă de 21 de ani, la The Courtyard Theatre, unde acesta a urcat pe scenă alături de trupa sa, The Breakers.

Printre piesele interpretate s-a numărat și „Loneliest Boy”, despre care se crede că reflectă ruptura din familie, care îl implică pe Brooklyn Beckham, în vârstă de 27 de ani.

Brooklyn, care locuiește în prezent în Statele Unite alături de soția sa, Nicola Peltz, ar fi întrerupt contactul direct cu părinții și frații săi, inclusiv cu Cruz Beckham, Romeo Beckham, de 23 de ani, și sora lor, Harper Beckham, de 14 ani.

Impactul emoțional asupra familiei Beckham a fost evident pentru cei prezenți la concert. 

„Romeo stătea mai în spatele sălii, alături de David și Victoria, urmărind liniștit spectacolul, dar în momentul în care Cruz a început să cânte ‘Loneliest Boy’, s-a simțit imediat o schimbare.
David a devenit vizibil copleșit, ștergându-și lacrimile, în timp ce Victoria s-a apropiat pentru a-l consola”, a povestit un martor.

Același martor a descris atmosfera ca fiind una încărcată emoțional.

„Melodia era clar una personală. Chiar și Cruz a avut dificultăți în a trece prin anumite versuri, iar publicul putea simți încărcătura emoțională. Victoria l-a consolat și pe Romeo, iar la un moment dat și-a pus brațul în jurul lui David, creând un sentiment de unitate în mijlocul tensiunii”.

Potrivit acelorași surse, starea lui David Beckham nu se limitează la aparițiile publice.

„Este descris ca fiind complet copleșit de ceea ce s-a întâmplat cu Brooklyn. Chiar și cele mai mici amintiri îi declanșează lacrimi”, a spus o sursă.

„Familia trece printr-un proces de doliu pentru o relație care există tehnic, dar pare de neatins. David, în special, are dificultăți în a-și păstra calmul”.

În timpul concertului, Cruz Beckham a introdus piesa spunând publicului: „O să coborâm puțin intensitatea, apoi o vom ridica din nou”, sugerând încărcătura emoțională a momentului.

Versurile piesei, care fac referire la distanță și absență emoțională, au rezonat puternic atât cu artiștii, cât și cu publicul.

După concert, David și Victoria Beckham l-au felicitat pe Cruz în culise, alături de Romeo Beckham.

David și Victoria Beckham, criticați din nou de fiul lor, Brooklyn

Brooklyn Beckham ar fi fost „dezamăgit” că părinții săi, David și Victoria Beckham, i-au transmis un mesaj de ziua lui de naștere, încălcând astfel acordul pe care îl aveau privind modul în care comunică între ei.

Pe 4 martie, David, în vârstă de 50 de ani, a postat pe Instagram Stories două fotografii vechi cu el și Brooklyn. Prima imagine îi arată pe David și pe soția sa, Victoria, 51 de ani, zâmbind la cameră într-o piscină, în timp ce Brooklyn stă între ei, radiind de bucurie.

„Te iubim x”, a adăugat David, etichetând-o pe Victoria.

„27 astăzi”, a scris fostul fotbalist. O a doua fotografie alb-negru îl arată pe Brooklyn alături de tatăl său, iar David a scris: „La mulți ani, Bust”, adăugând un emoji sub formă de inimă.

„Te iubim x”, a completat el, din nou etichetând-o pe Victoria.

Victoria Beckham a postat și ea două mesaje de ziua lui Brooklyn pe Instagram Stories, redistribuind una dintre fotografiile din piscină pe care le postase David.

„La mulți ani, Brooklyn, te iubim foarte mult”, a scris fosta cântăreață Spice Girls. Mama celor patru copii a mai postat o fotografie alb-negru cu ea și Brooklyn, pe când era bebeluș, scriind: „La mulți ani, Brooklyn, 27 de ani! Te iubesc enorm”, alături de cinci emoji-uri sub formă de inimă roșie. Această fotografie este aceeași pe care Victoria a distribuit-o și anul trecut pentru a marca ziua specială a fiului ei.

Beckham și Victoria Beckham au fost criticați de fiul lor, Brooklyn, acesta considerând „postările demonstrative”.

„Brooklyn și Nicola sunt dezamăgiți că au ales să facă publice postări pe Instagram de ziua lui. Acestea sunt exact tipul de acțiuni publice demonstrative pe care Brooklyn încearcă să le oprească, fără succes. Vara trecută au trimis o scrisoare legală părinților săi prin care solicitau ca orice corespondență să fie făcută prin intermediul avocaților”, a spus o sursă citată de ET.

Brooklyn Beckham, gest radical față de David Beckham

În același timp, Brooklyn Beckham ar fi făcut un gest radical față de tatăl său, David Beckham, și și-ar fi modificat unul dintre tatuajele dedicate acestuia.

The Sun l-a surprins recent pe Brooklyn alături de soția sa, Nicola Peltz, în Los Angeles. În fotografiile realizate de publicație, tatuajul cu mesajul „TATA” nu mai arată la fel, zona fiind acoperită de alte elemente, precum o stea de mare și două colace de salvare.

O sursă citată de The Sun susține că Brooklyn ar fi apelat la tratamente cu laser pentru a modifica tatuajul inițial.

„A vrut să scape de el”, a declarat aceasta pentru publicație.

Aceeași sursă afirmă că Brooklyn, în vârstă de 27 de ani, ar fi intervenit și asupra tatuajului de pe piept dedicat mamei sale, Victoria Beckham.

„Pentru Victoria, va fi dureros să vadă că Brooklyn a acoperit tatuajul dedicat ei, iar acum și pe cel pentru tatăl său”, a spus sursa. „Pare foarte crud și va pune și mai multă sare pe rană”.

