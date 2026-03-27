Joe Jonas, surprins într-o ipostază romantică alături de noua lui parteneră, Tatiana Gabriela

Joe Jonas și iubita sa, Tatiana Gabriela, au fost surprinși sărutându-se pasional pe aeroportul din Miami. Potrivit fotografiilor obținute de Page Six, artistul în vârstă de 36 de ani și-a început dimineața la o cafea cu un prieten, înainte de a merge să joace padel.

Ulterior, Jonas a făcut o oprire pentru a cumpăra un cadou pentru Gabriela, înainte de a o prelua de la aeroport. În momentul în care s-au întâlnit, cei doi s-au îmbrățișat și s-au sărutat.

Îmbrăcată într-un top scurt și pantaloni negri, Gabriela l-a cuprins cu brațele în jurul umerilor, în timp ce Joe Jonas o ținea de talie.

Într-una dintre imagini, ea s-a aplecat spre decapotabila roșie BMW a artistului, iar cei doi s-au sărutat și s-au ținut de mână. Jonas, cunoscut pentru piesa „Cake by the Ocean”, purta o cămașă în carouri peste un tricou albastru, pantaloni albi și o șapcă. El i-a oferit iubitei o eșarfă din mătase pe care o cumpărase, iar aceasta și-a pus-o pe cap înainte ca cei doi să plece împreună.

Informațiile despre relația dintre Joe Jonas și Tatiana Gabriela au apărut pentru prima dată în ianuarie.

„Au început să se vadă la finalul verii”, declara atunci o sursă pentru Us Weekly, menționând că Jonas i-a făcut deja cunoștință Gabrielei cu fiicele sale, Willa, 5 ani, și Delphine, 3 ani, pe care le are din căsnicia cu fosta soție, Sophie Turner.

Artistul a depus actele de divorț de actrița cunoscută din Game of Thrones în septembrie 2023, după patru ani de căsnicie. Procedurile de divorț au devenit rapid tensionate, cei doi disputând custodia celor două fetițe și participând inclusiv la sesiuni de mediere pentru a ajunge la un acord.

Cei doi foști parteneri, care s-au căsătorit în Las Vegas în mai 2019, au finalizat divorțul în septembrie 2024.

Joe Jonas, despre viața sentimentală

Membrul trupei Jonas Brothers, Joe, a vorbit despre dificultățile sale în dragoste într-un interviu acordat revistei Esquire. Publicația a menționat că artistul mai iese la întâlniri, dar nu foarte des în timpul turneului Jonas20: Greetings From Your Hometown.

„Cinci concerte la rând nu fac foarte ușor să întâlnești pe cineva pentru o cafea”, a explicat fostul star Disney Channel.

Deși a insistat că nu folosește aplicații de întâlniri, Jonas a recunoscut: „Bănuiesc că Instagram și TikTok sunt aplicații, și am întâlnit oameni prin ele.”

Actualizarea rară a vieții sale amoroase vine la doi ani după ce el și fosta soție, Sophie Turner, au divorțat. Au fost căsătoriți timp de doi ani și au împreună două fiice, Willa, de 5 ani, și Delphine, de 3 ani, atunci când Jonas a depus cererea de divorț în septembrie 2023. Bătălia lor complicată pentru custodie s-a încheiat un an mai târziu.

Până la finalizarea divorțului, în septembrie 2024, Turner și-a început o relație cu aristocratul britanic Peregrine Pearson. Cu toate că au circulat zvonuri despre despărțire mai devreme în acest an, cuplul pare să fie în continuare împreună.

Jonas, între timp, a avut o relație scurtă cu Stormi Bree și a recunoscut recent că a trece peste despărțire a fost „înfricoșător și intimidant”.

„E OK să faci un pas de curaj și să încerci din nou, să te expui”, a spus nominalizat la Grammy în timpul unui live TalkShopLive.

