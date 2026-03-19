Directorul executiv Netflix rupe tăcerea cu privire la presupusul conflict cu Meghan Markle și Prințul Harry: „Contractele vin și pleacă tot timpul”

Bela Bajaria, Directorul executiv Netflix, a vorbit despre afirmațiile potrivit cărora ar exista un conflict între platforma de streaming și Meghan Markle și Prințul Harry.

  de  Andreea Ilie
După ce Netflix a rupt legăturile cu brandul de lifestyle al lui Meghan Markle, As Ever, publicația Variety a publicat un articol care a adus lumină asupra relației Ducesei de Sussex cu serviciul de streaming.

Variety a relatat marți, 17 martie, că Ducele și Ducesa de Sussex ar fi avut o relație tensionată cu Netflix, după ce s-a susținut că platforma a fost luată prin surprindere de interviul lor comun cu Oprah Winfrey din 2021, precum și de memoriile lui Harry din 2023, „Spare”. Aceste afirmații au fost însă ferm contestate atât de Netflix, cât și de reprezentanții cuplului.

Bajaria a abordat pe scurt speculațiile în cadrul evenimentului „Next on Netflix” din 18 martie, respingând această narațiune.

„Nu credeți tot ce citiți”, a declarat Bela Bajaria. „Poate ar trebui cu toții să mai verificăm din când în când informațiile.”

Pe măsură ce a continuat, Bajaria a reiterat faptul că Netflix are în continuare o relație cu cei doi.

„Avem filme în dezvoltare împreună cu ei”, a spus ea.

Ea a menționat că Netflix „a avut un documentar extraordinar cu ei”. Primul lor proiect a fost miniseria documentară în șase episoade „Harry & Meghan”, lansată în decembrie 2022. Documentarul a urmărit relația cuplului, de la începuturi până la nuntă și decizia lor de a se retrage din viața regală.

Bajaria a adăugat că Meghan, 44 de ani, și Harry, 41 de ani, „au proiecte în dezvoltare atât pentru televiziune, cât și pentru film”.

„Contractele vin și pleacă tot timpul”, a continuat ea. „Există contracte pe care alegem să nu le reînnoim.”

Bela Bajaria a spus că compania are „foarte multe acorduri” în desfășurare, însă acestea nu primesc același tip de atenție ca parteneriatul cu Meghan și Harry. Ea a explicat că lipsa de atenție din partea presei pentru celelalte acorduri este „din motive evidente”.

„Presupun că nu există o poveste senzațională acolo.”, a adăugat ea.

Ce susținea articolul publicat în Variety

Conform articolului publicat în Variety, că Meghan Markle „dispărea” în timpul întâlnirilor pe Zoom cu Netflix atunci când se simțea ofensată.

„Atmosfera în companie este de tipul ‘Am terminat’,” a declarat pentru publicație o sursă din interiorul Netflix, susținând că comportamentul lui Markle, în vârstă de 44 de ani, și al Prințului Harry „a deranjat în timpul întâlnirilor.”

Sursele au spus că echipelor Netflix, precum departamentul de marketing, li s-a comunicat că absențele îndelungate ale lui Markle din întâlniri se datorau faptului că era ofensată de ceva ce fusese spus.

Însă avocatul lui Markle, Michael J. Kump, a declarat într-o scrisoare adresată publicației Variety că aceasta „lucrează de acasă, este mama unor copii mici în vârstă de 4 și 6 ani și se confruntă adesea cu situații în care copiii intră neașteptat în spațiul în timpul unei întâlniri.”

„Independent de faptul că este un părinte care lucrează de acasă, Meghan este, de asemenea, conștientă de necesitatea de a-și proteja echipa de distragerile provocate de copii,” a continuat Kump. „Aproape toți profesioniștii pot confirma că, la un moment dat, în timpul multor ore de apeluri de afaceri virtuale, este nevoie să își oprească sunetul sau camera în timpul unei întâlniri virtuale.”

Se mai susține că Markle „vorbea peste sau reformula” ideile Prințului Harry, uneori chiar în timp ce acesta era la mijlocul unei propoziții, iar apoi îl atingea pe braț sau pe coapsă în timpul întâlnirilor virtuale și față în față cu partenerii Netflix, potrivit surselor.

Totuși, Kump a insistat că această afirmație „pare calculată pentru a se încadra într-o caracterizare misogină, potrivit căreia ea își domină soțul.”

Harry, în vârstă de 41 de ani, a declarat de asemenea pentru Variety că acuzația este „categoric falsă.”

Trei persoane din interior au susținut că co-CEO-ul Netflix, Ted Sarandos, este „sătul” de cei doi duci de Sussex, care, potrivit relatărilor, îi trimit direct mesaje lui Sarandos despre proiectele lor.

Sursele au mai afirmat că Sarandos ar fi spus recent că nu va participa la un apel cu Markle decât dacă un avocat este prezent la întâlnire, lucru pe care un purtător de cuvânt al Netflix l-a descris drept „absolut inexact.”

„Acest lucru este în mod evident fals,” a declarat Kump pentru Variety. „De fapt, Meghan îi trimite mesaje și vorbește cu domnul Sarandos în mod regulat și a fost chiar la el acasă, fără avocați.”

