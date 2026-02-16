Meghan Markle împărtășește o imagine rară cu fața fiicei sale, Lilibet, într-o fotografie alături de Prințul Harry: „Pentru totdeauna, de Valentine’s Day”

Meghan Markle a sărbătorit Ziua Îndrăgostiților cu o imagine adorabilă în care apar soțul ei, Prințul Harry, și fiica lor, Prințesa Lilibet. Ducesa de Sussex a postat pe Instagram o fotografie în care Harry își ține în brațe fetița de patru ani. Lilibet, îmbrăcată într-o rochie roz și dresuri asortate, ține în mână un buchet de baloane, în timp ce tatăl ei o privește zâmbind. Cuplul mai are un fiu, Archie Mountbatten-Windsor, în vârstă de șase ani. Meghan a adăugat în descrierea imaginii:

„Aceștia doi + Archie = Pentru totdeauna, de Valentine’s Day.”

Postarea vine după ce Markle și Harry au sărbătorit anticipat Ziua Îndrăgostiților cu o cină romantică la Funke în Beverly Hills. Meghan a purtat o jachetă maro cu guler negru și pantaloni negri, iar Harry a optat pentru o jachetă și blugi negri.

Anul trecut, când au petrecut ziua de 14 februarie separat, Markle a postat un mesaj emoționant pentru soțul ei:

„Acasă, având grijă de copiii noștri și dorindu-mi Valentine-ul meu, în timp ce el continuă la Invictus Games, schimbând vieți și amintindu-ne tuturor de puterea vindecării și a rezilienței prin acești veterani incredibili și familiile lor. Sunt dincolo de mândră de soțul meu și de ceea ce a creat. Dragostea mea, voi mânca burgeri și cartofi prăjiți și fish & chips cu tine pentru totdeauna. Mulțumesc că exiști. #lovewins. Ca întotdeauna, M.”

Această postare emoționantă a fost însoțită de o fotografie alb-negru în care cei doi se sărută.

Meghan Markle și Prințul Harry s-au căsătorit în 2018, iar doi ani mai târziu și-au dat demisia din îndatoririle regale și s-au mutat în Montecito, împreună cu Archie și Lilibet. De atunci, cuplul și-a păstrat unitatea și a continuat să se implice în proiecte media și sociale.

Într-un interviu acordat podcastului The Jamie Kern Lima Show, Markle a povestit despre începuturile relației lor, rememorând apelativele „M” și „H”:

„Probabil la începutul relației noastre, când totul era codificat,” a mărturisit Markle. „Oamenii nu știau că ne întâlnim, vorbim despre vremuri demult apuse. Adică, se apropie a șaptea aniversare a nunții noastre. Nu puteam să îi spun nimănui cu cine mă întâlnesc și cine ținea secretul, așa că eram doar pe baza scrisorilor. Au rămas. Îmi plac apelativele drăguțe.”

Meghan a ținut să sublinieze și cât de multă încredere are în Harry:

„El este pur și simplu acolo, constant, face tot ce poate pentru ca familia noastră să fie în siguranță și protejată, să fim susținuți și să avem timp pentru ieșiri romantice.”

Și, desigur, nu o deranjează că Prințul Harry este și atrăgător: „Este și un tip foarte atrăgător,” a continuat Markle. „Dacă nu ați observat, soțul meu este foarte, foarte chipeș. Dar inima lui este și mai frumoasă.”

Despre începutul relației lor, Markle a povestit: „La început, toată lumea are fluturi în stomac. Apoi am intrat imediat în luptele vieții împreună. Da, imediat după primele șase luni de întâlnire.”

Astăzi, cuplul continuă să-și arate public legătura puternică și va sărbători șapte ani de căsnicie în luna mai. Meghan a scris pe Instagram:

„Șapte ani de căsnicie. O viață întreagă de povești. Mulțumim tuturor (fie că ați fost alături de noi, fie de la distanță) care ne-ați iubit și ne-ați susținut pe parcursul poveștii noastre de dragoste, vă apreciem. La mulți ani!”

foto: Arhiva ELLE

