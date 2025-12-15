Anca Lungu, mesaj special pentru soțul ei, Harry Arampatzis, de ziua lui de naștere. Ce i-a transmis public vedeta

Anca Lungu i-a transmis un mesaj public emoționant soțului ei, Harry Arampatzis, cu ocazia zilei lui de naștere. Cu ocazia asta, fosta prezentatoare TV a împărtășit imagini rare cu partenerul ei de viață.

Anca Lungu, mesaj special pentru soțul ei, Harry Arampatzis

Pe Instagram, acolo unde Anca Lungu are o comunitate numeroasă de urmăritori, vedeta a făcut o urare specială pentru soțul ei. Fosta prezentatoare TV și Harry Arampatzis trăiesc o poveste discretă de dragoste, iar de această dată au surprins cu o imagini în care apar în ipostaze tandre.

„La mulți ani soțului meu grec, chipeș și muncitor!”, se arată în mesajul transmis public de Anca Lungu pentru soțul ei, Harry Arampatzis

Cum s-a schimbat viața Ancăi Lungu de când a părăsit România

În 2018, Anca Lungu a decis să părăsească România și să se stabilească la Nisa, acolo unde trăiește o poveste de dragoste cu Harry Arampatzis, un bărbat de origine greacă care se ocupă cu afaceri în domeniul cosmeticelor, alături de care are și un băiat, pe nume Georgios. În trecut, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1 a fost căsătorită cu Ștefan Lungu. Cei doi au divorțat în 2017 și au împreună o fiică, pe Natalia.

În vara anului 2024, Anca Lungu și partenerul ei, Harry Arampatzis, s-au căsătorit religios în cadrul unei ceremonii intime, în Grecia, la care au participat doar câțiva membri ai familiei și puțini prieteni apropiați. Nașii lor de la cununia religioasă au fost Andreea Berecleanu, fosta colegă de la Antena 1 și foarte bună prietenă cu aceasta, și soțul ei, Constantin Stan.

Anca Lungu și Harry Arampatzis s-au cunoscut inițial la clinica lui Constantin Stan, însă relația lor amoroasă a început abia după doi ani de la prima întâlnire. Andreea Berecleanu și Anca Lungu au fost colege la Observator pe vremea când lucrau împreună la Antena 1, unde s-a legat prietenia lor.

În cadrul unui interviu, Anca Lungu a vorbit cu emoție despre dorul de oamenii ei dragi din România și despre ceea ce îi lipsește, de când a făcut pasul și s-a mutat la Nisa.

„Da, bineînțeles, nu neapărat de România, ci de oamenii din România, de familie, de prieteni. Eu vorbesc cu copiii mei doar în română, dar mi se pare ceva absolut normal pentru că limba maternă este cea în care îți pot exprima cel mai bine sentimentele și emoțiile și așa este cel mai bine pentru a putea ține legătura cu familia extinsă, cu bunicii, cu verișorii. De fapt, în casă se vorbesc patru limbi, dar eu comunic cu copiii doar în română (…) Îmi lipsesc oamenii, dar sunt norocoasă că mă aflu într-o destinație frumoasă și vin mulți prieteni în vacanță și ne vedem”, a spus Anca Lungu pentru Știrile Antena Stars, citată de spynews.ro.

