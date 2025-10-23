Anca Lungu și-a surprins fanii cu o schimbare de look radicală. Cum arată acum fosta prezentatoare TV

Anca Lungu a reușit din nou să atragă toate privirile și să-și surprindă fanii cu o schimbare spectaculoasă de look. Fosta prezentatoare TV a optat pentru o tunsoare bob scurtă, modernă și fresh, care îi pune în valoare trăsăturile și îi conferă un aer plin de energie și încredere în sine.

Anca Lungu a trecut printr-o nouă schimbare de look

„Și uite așa, aceasta este noua mea coafură”, a scris Anca Lungu într-un clip publicat pe rețelele sociale, în care își arată noul look. Postarea a stârnit imediat o avalanșă de comentarii admirative din partea fanilor, care au lăudat atât stilul, cât și naturalețea vedetei.

Printre mesajele primite, s-au remarcat și câteva complimente care i-au evidențiat frumusețea și personalitatea: „Ești una dintre cele mai frumoase, în mod natural, firesc, splendid, femei pe care le cunosc, Anca! Plus bun-gust și bun-simț cât cuprinde. Chapeau bas!” „Wow. Divin îți vine” „Superbă și absolut minunată!” „Ești frumoasă și în orice fel te aranjezi, îți vine bine. Ai o frumusețe care vine din interior spre exterior, mi piace cum zic italienii! Să-ți fie de bine!”

Schimbarea de look a Ancăi Lungu nu este doar o transformare estetică, ci reflectă și starea ei de spirit și dorința de a experimenta noi etape în viața personală și profesională. În prezent, vedeta trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Harry Arampatzis și împreună au un fiu, Georgios Alexander, născut în iulie 2018.

Detalii despre viața în Franța

Decizia de a se muta în Franța, în 2018, a marcat un nou început pentru Anca Lungu, care și-a construit o viață frumoasă alături de Harry Arampatzis, antreprenor grec în industria cosmeticelor. Împreună, cei doi au un băiat, Georgios, iar Natalia, fiica din căsnicia anterioară cu Ștefan Lungu, completează fericita familie. Anca Lungu a fost o figură binecunoscută în presa românească, ca prezentatoare la Antena 1, însă viața de acum îi aduce o împlinire aparte, departe de lumina reflectoarelor.

Anca Lungu este încântată de felul în care arată viața ei acum și e împlinită pe toate planurile. Vedeta se bucură de ceea ce îi oferă Franța și a dezvăluit ce anume admiră la locul în care trăiește acum.

„Cred că Franța are multe de oferit la un capitol mult mai important. Mă gândesc acum la modelul de feminitate promovat aici. Îmi place mult ce văd la franțuzoaice: naturalețea lor, aerul relaxat dar îngrijit, stilul simplu, minimalist și elegant în același timp”, a declarat Anca Lungu în urmă cu ceva timp într-un interviu pentru unica.ro.

Anca Lungu apreciază lucrurile simple, iar extravaganțele nu se regăsesc în stilul ei de viață.

„Nu sunt adepta răsfățului extravagant. Sunt genul de om care se bucură și se hrănește cu lucruri simple. E suficient să-mi cumpăr un buchet de flori, să fac o baie cu spumă, să fac o plimbare în natură, să iau masa la un restaurant bun sau să organizez un picnic în familie. Pentru toate aceste mici bucurii sunt întotdeauna recunoscătoare, a completat Anca Lungu pentru sursa maneționată anterior.”

Foto: Instagram

