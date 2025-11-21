Ion Țiriac, alături de fiica lui, Ioana, la un eveniment important de familie. Kira Hagi și soțul ei, Thomas Ferfelis, au fost și ei prezenți

Ion Țiriac a sărbătorit pe 19 decembrie extinderea impresionantei sale colecții auto, Țiriac Collection, într-un eveniment grandios desfășurat la sediul din Otopeni. Noua galerie adăpostește acum aproximativ 300 de mașini, față de cele 180 expuse anterior, iar invitații au avut ocazia să admire unele dintre cele mai rare și spectaculoase automobile din lume.

Ion Țiriac își extinde colecția auto

Printre cei prezenți s-au numărat Ilie Năstase, George Copos, Elisabeta Lipă, Camelia Potec, dar și Gheorghe Hagi, alături de fiica sa Kira și de soțul acesteia, Thomas Ferfelis. Ioana Țiriac, unica fiică a miliardarului, a fost alături de tatăl său la momentul simbolic al tăierii panglicii.

„Avem 300 de mașini înăuntru și cred că încă 100-150 în spate. Eu nu am vândut până acum, în afară de cele două Ferrari pe care le-am uitat în garaj, nicio mașină, și nu sunt de vânzare. Dar cred că o să fie imposibil să mai măresc ce este aici, pentru că ar ieși afară. Sunt foarte bucuros, mă bucur pentru ce am în spate și pentru copii că pot să vadă asta”, a declarat Ion Țiriac, potrivit Gazeta Sporturilor.

Miliardarul a impresionat prin eleganța sa, purtând un costum bleumarin, pălărie și ochelari de soare Balmain, în timp ce Ioana a optat pentru o ținută casual chic, cu bluză albă, blugi și sacou negru pe umeri.

Gheorghe Hagi s-a declarat fascinat de colecția de mașini, afirmând: „Pe toate le-aș conduce, cu cât e mai veche, cu atât îmi place mai mult. E absolut fenomenal ce a făcut! Am avut modele preferate, în funcție de vârstă, dar toate sunt frumoase. Înseamnă istorie, înseamnă tradiție, e ceva unicat pentru mine, e prima dată când am venit aici, o să mai vin. Sunt un șofer bun, iute, iute ca pe teren”.

Kira Hagi, de asemenea, și-a împărtășit entuziasmul pe rețelele sociale:

„Pentru cine nu s-a prins încă, sunt topită după mașini de epocă, așa că am dat repede curs invitației de a celebra extinderea de mașini @tiriaccollection. Cu această ocazie am și retrăit un moment care în vară mi-a adus multă bucurie. Printre sutele de bijuterii pe roți am regăsit-o pe Rolls Royce Phantom IV, mașina elegantă care ne-a dus la biserică în ziua nunții. A aparținut Casei Regale Britanice și încă păstrează un farmec emoționant. Sunt reproduse însă multe alte automobile spectaculoase. A fost o experiență fantastică pentru mine și Thomas, împărțită cu tata și cu domnul Țiriac. Atmosferă perfectă, oameni faini, amintiri care vor sta cu mine toată viața”.

Ioana Țiriac, relație apropiată de tatăl ei

Ioana, în vârstă de 28 de ani, este fiica pe care Ion Țiriac o are cu Sophie Ayad. Cei doi au avut o relație între 1992 și 2001 și mai au împreună un băiat, pe Karim. După studiile urmate în Statele Unite, tânăra a ales să își construiască viața în Dubai.

Relația dintre Ioana Țiriac și tatăl ei este una apropiată, comunicarea dintre ei fiind constantă. Nu de puține ori, tânăra și-a exprimat opiniile în legătură cu afacerile familiei. La un moment dat, i-a cerut lui Ion Țiriac să nu vândă ceea ce numea „perla coroanei”, turneul de tenis de la Madrid. Cu toate acestea, omul de afaceri a decis să își urmeze propriile calcule.

