Gheorghe Hagi, declarații emoționante despre fiica lui. Fostul fotbalist este foarte mândru de Kira: „Începe și ea să capete experiență”

Gheorghe Hagi a vorbit cu emoție despre fiica lui, Kira.

Gheorghe Hagi a făcut o serie de declarații emoționante despre fiica lui, Kira. Fostul mare fotbalist a vorbit cu mândrie despre cariera ei în actorie.

Gheorghe Hagi, mândru de fiica lui, Kira

Recent, Gheorghe Hagi a avut ocazia să o vadă pe fiica lui pe scenă, care este actriță de teatru și film, în cadrul unui spectacol în care a jucat. Kira Hagi a fost fericită că tatăl ei a fost în sală și a putut să îi fie alături în acel moment. 

„A fost prima oară. Începe și ea să capete experiență. Anii trec, a crescut. Sunt fericit. E meseria ei, îi place, face cu plăcere, e fericită. Dacă ea e fericită și eu sunt liniștit. Am petrecut o oră, două ore foarte frumoase, în care am râs foarte mult”, a spus Kira Hagi la Spynews TV

Kira Hagi nu resimte o presiunea de a purta un nume cu greutate și este mândră în care a crescut. 

„Mă bucur că este alături de mine și că se bucură, râde, înseamnă că mi-am făcut treaba. Ca și actor, în primul rând, publicul e mulțumit și iese din sală cu un zâmbet pe buze. Asta este cel mai important. Eu nu simt că trăiesc în umbra lui (n.r. a tatălui ei). Simt că a creat o grădină în toată splendoarea ei și noi trebuie doar să avem grijă de ea și să dezvoltăm această pasiune pe care am ales-o, acest drum.”

Kira Hagi s-a căsătorit cu Thomas Ferfelis

În luna august a anului 2024, s-a aflat că Kira Hagi a fost cerută în căsătorie de către Thomas Ferfelis, partenerul ei cu origini grecești, care este stabilit de mai multă vreme în România. Cererea în căsătorie a avut loc în timpul unei vacanțe pe care o petreceau în Salonic.

Kira Hagi, fiica lui Gheorghe Hagi, și Thomas Ferfelis, un om de afaceri grec, s-au căsătorit duminică, pe 29 iunie. Cununia religioasă s-a desfășurat la biserica „Sfântul Visarion” din București, iar ulterior cei doi au petrecut alături de cei peste 500 de invitați la un restaurant de pe malul lacului Cernica.

La cununia religioasă, Kira Hagi a purtat o rochie de mireasă rafinată, care avea aplicații florale și o trenă foarte lungă. Printre persoanele care au mai atras atenția la biserică s-au mai numărat Ianis Hagi, care a venit alături de soția lui, Elena, care este însărcinată cu primul lor copil. Elena Tănase a venit îmbrăcată într-o rochie galbenă. De asemenea, și părinții actriței, Gheorghe și Marilena Hagi, au fost cuprinși de emoție și au impresionat cu apariția lor la cununia religioasă. Marilena Hagi a optat pentru o rochie fluidă, albastră, cu mâneci ample. 

Kira Hagi este apreciată pentru cariera ei în actorie. Fiica fotbalistului Gheorghe Hagi s-a făcut remarcată în această industrie, interpretând de-a lungul timpului mai multe roluri în diferite spectacole de teatru și filme. Absolventă a New York Film Academy, unde a obținut o licență în Acting for Film în 2017, Kira Hagi și-a continuat studiile de actorie la Londra. În România, debutul său a avut loc în scurtmetrajul „București, te iubesc!”

Kira Hagi are deja un CV de invidiat. Actrița a jucat în mai multe filme și spectacole de teatru, printre care „Dream Girl”, în 2015, „By the Book”, în 2016, „Fragile” (unde a lucrat și ca producătoare) și „Breaking” (pentru care a realizat decorurile) în 2017, Prego, unde a servit ca asistentă de producție, în 2018, „Între chin și Amin”, ca actriță, în 2019, și „Plain Jane and the Dating Game”, unde a fost și regizoare secundă. A jucat și în filmul „Enescu – Jupuit de viu”, scris și regizat de Toma Enache, dar și în serialele „Lia – Soția soțului meu” și „Lasă-mă, îmi place! Camera 609.”

Pe lângă actorie, Kira Hagi mai are ca pasiune și pictura. Ea a organizat expoziția „Rădăcini” la sfârșitul lunii octombrie 2022, aceasta fiind doar una din expozițiile sale notabile, alături de cele de la Constanța („Călătorie” – 2018, „Experiment Dezrădăcinare” – 2019 și 2022, „Sound of Silence” – 2021), Franța („Reflections” – 2021) și Italia („Eternal Feminine”, la Florence Biennale XIII – 2021).

Foto: Instagram

