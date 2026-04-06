Eugenia Șerban, confesiuni după ce a învins două tipuri de cancer. Ce are în plan actrița, pornind de la experiența ei cu boala: „Nu este un tratament foarte ușor”

Eugenia Șerban a făcut declarații despre lupta cu cancerul și despre cum i-a schimbat diagnosticul percepția asupra vieții.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Eugenia Șerban, confesiuni după ce a învins două tipuri de cancer. Ce are în plan actrița, pornind de la experiența ei cu boala: "Nu este un tratament foarte ușor"

Eugenia Șerban a făcut confesiuni emoționante despre propria ei bătălie cu două tipuri de cancer și despre cum au schimbat-o aceste diagnostice.

Eugenia Șerban, despre propria experiență cu două forme de cancer

În urmă cu câțiva ani, Eugenia Șerban a descoperit, în urma unui control de rutină, că are probleme ginecologice. Ulterior, analizele amănunțite au confirmat că este vorba despre cancer. Ulterior, ea a primit o altă veste cruntă, și anume că suferă și de cancer de sân. Actrița a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă, a suferit o intervenție complicată și a urmat ședințe de chimioterapie și radioterapie. În urma tuturor acestor tratamente, Eugenia Șerban a reușit să învingă boală, iar astăzi reușește să vorbească deschis despre experiența sa.

Eugenia Șerban a trecut printr-o multitudine de emoții în momentul în care a aflat de cele două diagnostice, de la confuzie, șoc și teamă. Actrița nu și-a pierdut speranța, iar din prima clipă s-a informat și s-a interesat de următorii pași pe care îi are de făcut. Dorința de a fi în viață i-a menținut optimismul în toată acea perioadă dificilă pe care a parcurs-o. 

În primul rând dorința de viață. A fost un drum foarte greu. Nu este un tratament foarte ușor și asta o spun fiecărui pacient cu care mă întâlnesc sau care îmi scrie. Am ajutat foarte mulți pacienți dintre cei care îmi scriu. Și sunt cu sutele… cei care îmi scriu”, a spus Eugenia Șerban pentru VIVA!

Eugenia Șerban ia în considerare posibilitatea de a scrie o carte despre experiența ei cu cancerul. 

„Despre viața mea cu siguranță, nu, pentru că viața mea nu a pornit din întuneric, dar despre această boală, da. Atunci când afli acest diagnostic, cu siguranță se întunecă totul. Ne gândim cu toții la moarte, pentru că frica de moarte este prima care apare… Dar lumina vine întotdeauna. Până la urmă, fiecare zi începe cu răsăritul de soare.”

Eugenia Șerban, declarații sincere despre lupta cu cancerul

Nu este pentru prima dată când Eugenia Șerban își deschide sufletul și vorbește cu vulnerabilitate despre lupta pe care a dus-o cu două forme de cancer și despre cum le-a învins. 

„Cine aude diagnosticul ăsta și nu se gândește la moarte minte. Trebuie să recunoaștem că, până acum câțiva ani de zile nu era un procent atât de mare de salvări, acum e un număr foarte mic de decese fiindcă studiile au avansat, tratamentele au avansat, medicina a avansat, suntem în secolul 21, nu mai suntem în secolul 19! Sunt foarte puține forme care nu sunt 100% rezolvabile, foarte puține și rare. În rest, dacă sunt diagnosticate la timp… de-asta eu spun tot timpul că trebuie să mergem în fiecare an la control, femeile trecute de o anumită vârstă trebuie să meargă la un control anual, pentru că poate nu previi prin control, dar poți să afli într-o fază foarte incipientă și atunci și tratamentul e mai ușor, și speranța de viață e 100% și trebuie să privim această boală cu dorința de-a trăi și cu zâmbetul pe buze.”, a povestit Eugenia Șerban în podcast-ul „Gând la gând cu Teo” moderat de Teo Trandafir.

De asemenea, Eugenia Șerban este implicată într-un podcast, „De la Întuneric la Lumină”, realizat în parteneriat cu Asociația SURSA, care are ca scop educarea și susținerea comunității oncologice. Prin acest proiect, actrița își dorește să transmită publicului cât mai multe informații utile, pentru a preveni cazurile complicate de cancer și pe cele care pot duce la deces.

„Nu este un podcast numai al meu, este podcastul asociației cu care mă identific de vreo 8 luni de zile, unde avem o echipă foarte frumoasă. Se numește Asociaţia Sursa, o asociație care se luptă pentru binele pacientului oncologic, pentru aparținătorii lor și pentru medicii din Oncologie. Și aparținătorii au nevoie de susținere și trec prin niște traume, atunci când trecem și noi. Noi ne luptăm să trăim, ei se luptă cu teama că ne pot pierde. Și personalul medical are nevoie, pentru că ei se identifică, vor nu vor, din cauza empatiei, cu pacienții lor; întâlnind atât de multe cazuri în fiecare zi, suferă câte un pic pentru fiecare, se consumă pentru fiecare și, de cele mai multe ori, nu mai reușesc să transmită liniște pacientului sau celor de acasă. Și atunci și ei au nevoie de acest suport”, a mai spus Eugenia Șerban la „Gând la gând cu Teo.”

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC