Eugenia Șerban, confesiuni după ce a învins două tipuri de cancer. Ce are în plan actrița, pornind de la experiența ei cu boala: „Nu este un tratament foarte ușor”

Eugenia Șerban a făcut confesiuni emoționante despre propria ei bătălie cu două tipuri de cancer și despre cum au schimbat-o aceste diagnostice.

Eugenia Șerban, despre propria experiență cu două forme de cancer

În urmă cu câțiva ani, Eugenia Șerban a descoperit, în urma unui control de rutină, că are probleme ginecologice. Ulterior, analizele amănunțite au confirmat că este vorba despre cancer. Ulterior, ea a primit o altă veste cruntă, și anume că suferă și de cancer de sân. Actrița a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă, a suferit o intervenție complicată și a urmat ședințe de chimioterapie și radioterapie. În urma tuturor acestor tratamente, Eugenia Șerban a reușit să învingă boală, iar astăzi reușește să vorbească deschis despre experiența sa.

Eugenia Șerban a trecut printr-o multitudine de emoții în momentul în care a aflat de cele două diagnostice, de la confuzie, șoc și teamă. Actrița nu și-a pierdut speranța, iar din prima clipă s-a informat și s-a interesat de următorii pași pe care îi are de făcut. Dorința de a fi în viață i-a menținut optimismul în toată acea perioadă dificilă pe care a parcurs-o.

În primul rând dorința de viață. A fost un drum foarte greu. Nu este un tratament foarte ușor și asta o spun fiecărui pacient cu care mă întâlnesc sau care îmi scrie. Am ajutat foarte mulți pacienți dintre cei care îmi scriu. Și sunt cu sutele… cei care îmi scriu”, a spus Eugenia Șerban pentru VIVA!

Eugenia Șerban ia în considerare posibilitatea de a scrie o carte despre experiența ei cu cancerul.

„Despre viața mea cu siguranță, nu, pentru că viața mea nu a pornit din întuneric, dar despre această boală, da. Atunci când afli acest diagnostic, cu siguranță se întunecă totul. Ne gândim cu toții la moarte, pentru că frica de moarte este prima care apare… Dar lumina vine întotdeauna. Până la urmă, fiecare zi începe cu răsăritul de soare.”

Eugenia Șerban, declarații sincere despre lupta cu cancerul

Nu este pentru prima dată când Eugenia Șerban își deschide sufletul și vorbește cu vulnerabilitate despre lupta pe care a dus-o cu două forme de cancer și despre cum le-a învins.

„Cine aude diagnosticul ăsta și nu se gândește la moarte minte. Trebuie să recunoaștem că, până acum câțiva ani de zile nu era un procent atât de mare de salvări, acum e un număr foarte mic de decese fiindcă studiile au avansat, tratamentele au avansat, medicina a avansat, suntem în secolul 21, nu mai suntem în secolul 19! Sunt foarte puține forme care nu sunt 100% rezolvabile, foarte puține și rare. În rest, dacă sunt diagnosticate la timp… de-asta eu spun tot timpul că trebuie să mergem în fiecare an la control, femeile trecute de o anumită vârstă trebuie să meargă la un control anual, pentru că poate nu previi prin control, dar poți să afli într-o fază foarte incipientă și atunci și tratamentul e mai ușor, și speranța de viață e 100% și trebuie să privim această boală cu dorința de-a trăi și cu zâmbetul pe buze.”, a povestit Eugenia Șerban în podcast-ul „Gând la gând cu Teo” moderat de Teo Trandafir.

De asemenea, Eugenia Șerban este implicată într-un podcast, „De la Întuneric la Lumină”, realizat în parteneriat cu Asociația SURSA, care are ca scop educarea și susținerea comunității oncologice. Prin acest proiect, actrița își dorește să transmită publicului cât mai multe informații utile, pentru a preveni cazurile complicate de cancer și pe cele care pot duce la deces.

„Nu este un podcast numai al meu, este podcastul asociației cu care mă identific de vreo 8 luni de zile, unde avem o echipă foarte frumoasă. Se numește Asociaţia Sursa, o asociație care se luptă pentru binele pacientului oncologic, pentru aparținătorii lor și pentru medicii din Oncologie. Și aparținătorii au nevoie de susținere și trec prin niște traume, atunci când trecem și noi. Noi ne luptăm să trăim, ei se luptă cu teama că ne pot pierde. Și personalul medical are nevoie, pentru că ei se identifică, vor nu vor, din cauza empatiei, cu pacienții lor; întâlnind atât de multe cazuri în fiecare zi, suferă câte un pic pentru fiecare, se consumă pentru fiecare și, de cele mai multe ori, nu mai reușesc să transmită liniște pacientului sau celor de acasă. Și atunci și ei au nevoie de acest suport”, a mai spus Eugenia Șerban la „Gând la gând cu Teo.”

Citește și:

Cu ce probleme se confruntă Alexandra Stan, însărcinată cu primul copil. Artista a dezvăluit și când trebuie să vină pe lume fetița ei: „A fost foarte traumatizant pentru mine…'

