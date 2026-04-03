Cu ce probleme se confruntă Alexandra Stan, însărcinată cu primul copil. Artista a dezvăluit și când trebuie să vină pe lume fetița ei: „A fost foarte traumatizant pentru mine…”

Alexandra Stan a anunțat că ea și partenerul ei, toboșarul Ștefan Oprea, vor deveni părinții unei fetițe.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  Andreea Ilie
Alexandra Stan
VEZI FOTO
POZA 1 / 12

Alexandra Stan, despre problemele cu sarcina

Alexandra Stan a anunțat de curând că este însărcinată cu primul ei copil. După ce în presa mondenă au circulat mai multe zvonuri potrivit cărora cântăreața ar urma să devină mamă, a venit confirmarea din partea ei. Vedeta a făcut publică prima imagine cu ea însărcinată. În fotografie, Alexandra Stan apare alături de partenerul ei, Ștefan Oprea, care o îmbrățișează tandru pe artistă.

Ulterior, artista a dezvăluit mai multe imagini în care apare însărcinată, bucurându-se din plin de această perioadă minunată din viața ei.

Alexandra Stan are o relație foarte apropiată cu fanii de pe rețelele de socializare și a organizat o sesiune de întrebări și răspunsuri în care a făcut mai multe dezvăluiri despre sarcină.

„Sarcina mea, acum, este o sarcină foarte bună și decurge foarte bine. Dar nu a fost așa de la început. Motivul pentru care acum mă simt bine și totul e bine, am ajuns să fac 5 luni, este doamna doctor Ioana Drăgan. Eu am avut un hematom la începutul sarcinii, care era destul de mic, nu prezenta riscuri, nu am avut sângerări. După care, după vreo 2-3 săptămâni, la următorul control, crescuse destul de mare, devenise de 5-6 centimetri diametru. Am făcut tratament foarte puternic cu hormoni, cu progesteron de 3 feluri – ovule, injecții în burtă și pastile. Într-un final, a dispărut. Acum sunt fericită. Bineînțeles, m-am îngrășat pentru că am mâncat și a trebuit să stau în repaus, pe canapea, timp de aproape 2 luni, ceea ce a fost foarte traumatizant pentru mine și psihic și fizic, dar sunt foarte bine acum (…)”, a povestit artista.

În ceea ce privește momentul venirii pe lume a fetiței sale, Alexandra Stan a precizat că aceasta este așteptată la finalul lunii august

„Bebelina trebuie să vină teoretic la sfârșitul lui august, ceea ce înseamnă că o să fie Fecioară. Dar, poate să vină și înainte, ceea ce înseamnă că poate să fie și Leoaică. Oricând poate să vină bebelina, să vină mai târziu, să nu vină mai devreme și să fie sănătoasă”, a mai transmis ea.

Alexandra Stan va avea o fetiță, pentru care a ales numele Eva

Alexandra Stan a vorbit și despre cum a ales, împreună cu partenerul ei, numele Eva pentru fetița lor.

„A fost o decizie foarte simplă și a venit din suflet și de la sine, ca toate lucrurile astea, care sunt frumoase în viață și de lungă durată (…) Căutam o grămadă de nume și nimic nu mi se părea wow și în momentele acelea de groază și de suferință pe care le-am trăit, când am avut practic frică pentru faptul că eram într-o situație riscantă cu sarcina, atunci am zis că eu trebuie să fac o schimbare și ca să vă zic exact cine m-a inspirat, a fost mama lui Ștefan, pentru că în momentele acelea pe care le-a trăit de groază, de panică, că nu o să pot să țin sarcina (…) am avut un dicționar, care se numește Dicționarul tuturor bolilor (…) Am căutat ce cuvinte înseamnă viață și am găsit Eva și am zis că este numele perfect pentru că, în primul rând, e scurt, e puternic, e feminin și e mama tuturor și am zis că ăsta este”, a spus Alexandra Stan, pe Instagram.

Alexandra Stan a lansat, alături de partenerul ei, Ștefan Oprea, piesa și videoclipul „forEva” și, odată cu acest proiect, a făcut public unul dintre cele mai emoționante momente din viața ei: vestea că este însărcinată. Clipul conține o mulțime de simboluri, detalii intime și referințe la povestea lor.

„forEva” este una dintre cele mai emoționante piese lansate de Alexandra Stan până acum, iar totul începe încă din primele secunde ale videoclipului, cu sunetul bătăilor inimii bebelușului, surprinse la ecografie. Artista și Ștefan Oprea au ales să transforme acest moment extrem de personal în nucleul emoțional al poveștii – înainte de versuri și imagini, se aude viața care crește în ea.

Piesa este făcută alături de Ștefan Oprea, care nu este doar iubitul ei, ci și toboșarul ei de patru ani. De-a lungul timpului, relația lor profesională s-a transformat într-o prietenie foarte strânsă, iar mai apoi, natural, într-o frumoasă poveste de iubire. „forEva” devine astfel nu doar un cântec despre familie, ci și rezultatul unei conexiuni construite în ani – pe scenă, în studio și dincolo de ele.

Videoclipul a fost filmat la mare, în Constanța, la doar câteva minute de casa în care Alexandra a crescut și a copilărit. Marea este locul la care s-a întors de fiecare dată când a avut nevoie de liniște sau de un nou început, iar acum, ea și Ștefan au ales să lege cel mai important capitol din viața lor de acest spațiu familiar.

Citește și:
Adelina Pestrițu, confesiuni despre problemele cu care s-a confruntat când a renunțat la televiziune în favoarea unei cariere în online: „Au șters cu mine pe jos doar pentru a primi atenție…'

Foto: Instagram, PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Recomandari
Competiția dintre Nicola Peltz și Victoria Beckham, faza pe flexibilitate. Cum și-a ironizat soacra soția lui Brooklyn?
People
Competiția dintre Nicola Peltz și Victoria Beckham, faza pe flexibilitate. Cum și-a ironizat soacra soția lui Brooklyn?
Andreea Marin, revedere emoționantă cu fiica ei, care a revenit pentru câteva zile în România. Violeta studiază în America: "Ce bucurie pentru o mamă..."
People
Andreea Marin, revedere emoționantă cu fiica ei, care a revenit pentru câteva zile în România. Violeta studiază în America: "Ce bucurie pentru o mamă..."
Fanii Angelinei Jolie, îngrijorați după ultima apariție publică a actriței: "Ceva nu e în regulă cu ea..."
People
Fanii Angelinei Jolie, îngrijorați după ultima apariție publică a actriței: "Ceva nu e în regulă cu ea..."
Radu Ștefan Bănică, dezvăluiri emoționante despre partenera lui, Ioana Văllimărescu: "Am un suflet pereche..."
People
Radu Ștefan Bănică, dezvăluiri emoționante despre partenera lui, Ioana Văllimărescu: "Am un suflet pereche..."
David Duchovny uimește cu o transformare în stil drag pe străzile din Los Angeles. Cum a fost fotografiat actorul
People
David Duchovny uimește cu o transformare în stil drag pe străzile din Los Angeles. Cum a fost fotografiat actorul
Radu Vâlcan, revenire plină de umor după "Insula Iubirii". Cum au fost surprinși el și Adela Popescu la prima ieșire împreună
People
Radu Vâlcan, revenire plină de umor după "Insula Iubirii". Cum au fost surprinși el și Adela Popescu la prima ieșire împreună
Libertatea
Răzvan Lucescu a aterizat la București. Ce mesaj a transmis de pe Aeroportul Băneasa înainte să plece spre spitalul în care e internat Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu a aterizat la București. Ce mesaj a transmis de pe Aeroportul Băneasa înainte să plece spre spitalul în care e internat Mircea Lucescu
O femeie a renunțat la genele false, iar la scurt timp a descoperit că suferă de o boală gravă
O femeie a renunțat la genele false, iar la scurt timp a descoperit că suferă de o boală gravă
„Românii au talent”, 3 aprilie 2026. O scriitoare transformă durerea în curaj pe scena de la Pro TV. „Vreau să nu mai fiu constrânsă de rapoarte, de structură”
„Românii au talent”, 3 aprilie 2026. O scriitoare transformă durerea în curaj pe scena de la Pro TV. „Vreau să nu mai fiu constrânsă de rapoarte, de structură”
Un angajat care s-a dus beat la muncă și a fost concediat va primi 6 salarii restante și se poate întoarce la serviciu: „Nu a făcut rău nimănui”
Un angajat care s-a dus beat la muncă și a fost concediat va primi 6 salarii restante și se poate întoarce la serviciu: „Nu a făcut rău nimănui”
Ego.ro
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Meghan Markle și Prințul Harry, momente grele chiar în cartierul în care locuiesc. Ce spun zvonurile
Meghan Markle și Prințul Harry, momente grele chiar în cartierul în care locuiesc. Ce spun zvonurile
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Publicitate
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Antena 1
Simona Butură de la Insula Iubirii s-a căsătorit civil. Primele imagini de la marele eveniment. Ce rochie superbă a purtat
Simona Butură de la Insula Iubirii s-a căsătorit civil. Primele imagini de la marele eveniment. Ce rochie superbă a purtat
O mai ții minte pe Aninha, superba actriță din telenovela „Ciocolată cu piper”? Cum arată azi
O mai ții minte pe Aninha, superba actriță din telenovela „Ciocolată cu piper”? Cum arată azi
Tradiții, obiceiuri și superstiții în Săptămâna Patimilor. Ce nu ai voie să faci în Săptămâna Mare înainte de Paște 2026
Tradiții, obiceiuri și superstiții în Săptămâna Patimilor. Ce nu ai voie să faci în Săptămâna Mare înainte de Paște 2026
Cum arată astăzi actrița din „The girl with the dragon tattoo”. S-a lăsat fotografiată doar în sacou, fără sutien și bluză
Cum arată astăzi actrița din „The girl with the dragon tattoo”. S-a lăsat fotografiată doar în sacou, fără sutien și bluză
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Tragedia din spatele unei „familii perfecte” din Constanța. Pozau împreună în vacanțe de lux, dar își abuzau copiii în spatele ușilor închise. Cei doi băieți n-au mai rezistat și au cerut ajutorul Poliției. Ce au descoperit autoritățile e tulburător
Tragedia din spatele unei „familii perfecte” din Constanța. Pozau împreună în vacanțe de lux, dar își abuzau copiii în spatele ușilor închise. Cei doi băieți n-au mai rezistat și au cerut ajutorul Poliției. Ce au descoperit autoritățile e tulburător
„Au existat multe momente în care îmi venea să urlu”. Codruța Filip rupe tăcerea despre divorț și face declarații cu lacrimi în ochi despre căsnicia cu Valentin Sanfira. Dezvăluirile la care nimeni nu se aștepta
„Au existat multe momente în care îmi venea să urlu”. Codruța Filip rupe tăcerea despre divorț și face declarații cu lacrimi în ochi despre căsnicia cu Valentin Sanfira. Dezvăluirile la care nimeni nu se aștepta
catine.ro
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Donald Trump, ironii la adresa lui Emmanuel Macron cu privire la momentul tensionat din avion cu soția lui. Ce replică i-a dat președintele francez
Donald Trump, ironii la adresa lui Emmanuel Macron cu privire la momentul tensionat din avion cu soția lui. Ce replică i-a dat președintele francez
People

Donald Trump l-a ironizat public pe Emmanuel Macron, criticând și Europa pentru reținerea privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

+ Mai multe
Magda Pălimariu, dezvăluiri sincere despre al doilea copil. Cum se descurcă în rolul de mamă: "Mi-ar fi plăcut să..."
Magda Pălimariu, dezvăluiri sincere despre al doilea copil. Cum se descurcă în rolul de mamă: "Mi-ar fi plăcut să..."
People

Magda Pălimariu a dezvăluit dacă își mai dorește sau nu un al doilea copil.

+ Mai multe
Blake Lively, prima reacție după ce un judecător i-a respins acuzațiilor de hărțuire sexuală împotriva lui Justin Baldoni
Blake Lively, prima reacție după ce un judecător i-a respins acuzațiilor de hărțuire sexuală împotriva lui Justin Baldoni
People

Blake Lively a reacționat după ce un judecător a respins majoritatea acuzațiilor de hărțuire sexuală împotriva lui Justin Baldoni înainte de proces.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC