Alexandra Stan, detalii inedite despre sarcină. Artista și iubitul ei, Ștefan Oprea, vor avea o fetiță

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Alexandra Stan a anunțat recent că ea și partenerul ei, toboșarul Ștefan Oprea, vor deveni părinți. Artista este însărcinată cu o fetiță.

Cum a anunțat Alexandra Stan că este însărcinată

Alexandra Stan a anunțat de curând că este însărcinată cu primul ei copil. După ce în presa mondenă au circulat mai multe zvonuri potrivit cărora cântăreața ar urma să devină mamă, a venit confirmarea din partea ei. Vedeta a făcut publică prima imagine cu ea însărcinată. În fotografie, Alexandra Stan apare alături de partenerul ei, Ștefan Oprea, care o îmbrățișează tandru pe artistă.

Cu această ocazie, Alexandra Stan a dezvăluit în mod indirect sexul copilului prin numele ales acestuia, și anume Eva. Astfel că, artista urmează să aibă o fetiță.

„Am știut întotdeauna că a fi mamă este ceea ce îmi lipsea cu desăvârșire și că, în momentul în care voi trăi acest sentiment, mă voi simți cu adevărat completă.

Însă ceea ce nu mi-am imaginat este cât de profund, cât de complex și cât de copleșitor de frumos poate fi acest sentiment cât de mult îți poate umple inima și întregul Univers.

Mă simt incredibil de binecuvântată că pot trăi asta alături de Ștefan și, mai ales, că putem să exprimăm prin muzică tot ceea ce simțim și să împărtășim această emoție și cu voi.

Primăvara începe cu Eva! Și pentru noi Eva este viață, este iubirea noastră sinceră, profundă și neașteptată și începutul celei mai frumoase povești: povestea noastră în trei.

Sperăm să ajungă la voi așa cum a ajuns la noi și să devină un manifest al iubirii și al începuturilor.

I love you forever… Eva!”

Noi detalii despre sarcina Alexandrei Stan

Alexandra Stan a lansat, alături de partenerul ei, Ștefan Oprea, piesa și videoclipul „forEva” și, odată cu acest proiect, a făcut public unul dintre cele mai emoționante momente din viața ei: vestea că este însărcinată. Clipul conține o mulțime de simboluri, detalii intime și referințe la povestea lor.

„forEva” este una dintre cele mai emoționante piese lansate de Alexandra Stan până acum, iar totul începe încă din primele secunde ale videoclipului, cu sunetul bătăilor inimii bebelușului, surprinse la ecografie. Artista și Ștefan Oprea au ales să transforme acest moment extrem de personal în nucleul emoțional al poveștii – înainte de versuri și imagini, se aude viața care crește în ea.

Piesa este făcută alături de Ștefan Oprea, care nu este doar iubitul ei, ci și toboșarul ei de patru ani. De-a lungul timpului, relația lor profesională s-a transformat într-o prietenie foarte strânsă, iar mai apoi, natural, într-o frumoasă poveste de iubire. „forEva” devine astfel nu doar un cântec despre familie, ci și rezultatul unei conexiuni construite în ani – pe scenă, în studio și dincolo de ele.

Videoclipul a fost filmat la mare, în Constanța, la doar câteva minute de casa în care Alexandra a crescut și a copilărit. Marea este locul la care s-a întors de fiecare dată când a avut nevoie de liniște sau de un nou început, iar acum, ea și Ștefan au ales să lege cel mai important capitol din viața lor de acest spațiu familiar.

În clip, Alexandra Stan și Ștefan Oprea apar împreună, în ținute asortate, simple și curate, gândite să transmită ideea de unitate și echilibru. Nu e un video încărcat de artificii, ci unul sincer, în care gesturile, privirile și apropierea dintre ei spun la fel de mult ca versurile.

Prin bătăile inimii de la început, prin Constanța de lângă casa copilăriei, prin marea care le-a fost martor în momentele importante, prin faptul că piesa este făcută și lansată împreună cu Ștefan – toboșarul ei de patru ani, devenit partener de viață – „forEva” se transformă dintr-un simplu videoclip într-un jurnal vizual despre iubire, familie și un nou început. Este, poate, cel mai personal proiect al Alexandrei Stan de până acum.

Citește și:

Adelina Pestrițu, confesiuni despre problemele cu care s-a confruntat când a renunțat la televiziune în favoarea unei cariere în online: „Au șters cu mine pe jos doar pentru a primi atenție…'

Foto: Instagram, PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro