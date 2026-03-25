Alexandra Stan, detalii inedite despre sarcină. Artista și iubitul ei, Ștefan Oprea, vor avea o fetiță

Alexandra Stan a anunțat recent că ea și partenerul ei, toboșarul Ștefan Oprea, vor deveni părinți. Artista este însărcinată cu o fetiță. 

Cum a anunțat Alexandra Stan că este însărcinată

Alexandra Stan a anunțat de curând că este însărcinată cu primul ei copil. După ce în presa mondenă au circulat mai multe zvonuri potrivit cărora cântăreața ar urma să devină mamă, a venit confirmarea din partea ei. Vedeta a făcut publică prima imagine cu ea însărcinată. În fotografie, Alexandra Stan apare alături de partenerul ei, Ștefan Oprea, care o îmbrățișează tandru pe artistă.

Cu această ocazie, Alexandra Stan a dezvăluit în mod indirect sexul copilului prin numele ales acestuia, și anume Eva. Astfel că, artista urmează să aibă o fetiță. 

„Am știut întotdeauna că a fi mamă este ceea ce îmi lipsea cu desăvârșire și că, în momentul în care voi trăi acest sentiment, mă voi simți cu adevărat completă.
Însă ceea ce nu mi-am imaginat este cât de profund, cât de complex și cât de copleșitor de frumos poate fi acest sentiment cât de mult îți poate umple inima și întregul Univers.
Mă simt incredibil de binecuvântată că pot trăi asta alături de Ștefan și, mai ales, că putem să exprimăm prin muzică tot ceea ce simțim și să împărtășim această emoție și cu voi.
Primăvara începe cu Eva! Și pentru noi Eva este viață, este iubirea noastră sinceră, profundă și neașteptată și începutul celei mai frumoase povești: povestea noastră în trei.
Sperăm să ajungă la voi așa cum a ajuns la noi și să devină un manifest al iubirii și al începuturilor.
I love you forever… Eva!”

Noi detalii despre sarcina Alexandrei Stan

Alexandra Stan a lansat, alături de partenerul ei, Ștefan Oprea, piesa și videoclipul „forEva” și, odată cu acest proiect, a făcut public unul dintre cele mai emoționante momente din viața ei: vestea că este însărcinată. Clipul conține o mulțime de simboluri, detalii intime și referințe la povestea lor.

„forEva” este una dintre cele mai emoționante piese lansate de Alexandra Stan până acum, iar totul începe încă din primele secunde ale videoclipului, cu sunetul bătăilor inimii bebelușului, surprinse la ecografie. Artista și Ștefan Oprea au ales să transforme acest moment extrem de personal în nucleul emoțional al poveștii – înainte de versuri și imagini, se aude viața care crește în ea.

Piesa este făcută alături de Ștefan Oprea, care nu este doar iubitul ei, ci și toboșarul ei de patru ani. De-a lungul timpului, relația lor profesională s-a transformat într-o prietenie foarte strânsă, iar mai apoi, natural, într-o frumoasă poveste de iubire. „forEva” devine astfel nu doar un cântec despre familie, ci și rezultatul unei conexiuni construite în ani – pe scenă, în studio și dincolo de ele.

Videoclipul a fost filmat la mare, în Constanța, la doar câteva minute de casa în care Alexandra a crescut și a copilărit. Marea este locul la care s-a întors de fiecare dată când a avut nevoie de liniște sau de un nou început, iar acum, ea și Ștefan au ales să lege cel mai important capitol din viața lor de acest spațiu familiar.

În clip, Alexandra Stan și Ștefan Oprea apar împreună, în ținute asortate, simple și curate, gândite să transmită ideea de unitate și echilibru. Nu e un video încărcat de artificii, ci unul sincer, în care gesturile, privirile și apropierea dintre ei spun la fel de mult ca versurile.

Prin bătăile inimii de la început, prin Constanța de lângă casa copilăriei, prin marea care le-a fost martor în momentele importante, prin faptul că piesa este făcută și lansată împreună cu Ștefan – toboșarul ei de patru ani, devenit partener de viață – „forEva” se transformă dintr-un simplu videoclip într-un jurnal vizual despre iubire, familie și un nou început. Este, poate, cel mai personal proiect al Alexandrei Stan de până acum.

Adelina Pestrițu, confesiuni despre problemele cu care s-a confruntat când a renunțat la televiziune în favoarea unei cariere în online: „Au șters cu mine pe jos doar pentru a primi atenție…'

Recomandari
Jay-Z, noi dezvăluiri despre procesul în care a fost vizat pentru presupus comportament sexual inadecvat: "Nu se mai ține cont de consecințe"
People
Andreea Berecleanu a împlinit 51 de ani. Eva Zaharescu, mesaj emoționant pentru mama sa: "Stâlpul familiei"
People
Meghan Markle și Prințul Harry lansează un nou serial pe Netflix, după presupusele tensiuni cu platforma de streaming
People
Adelina Pestrițu, confesiuni despre problemele cu care s-a confruntat când a renunțat la televiziune în favoarea unei cariere în online: "Au șters cu mine pe jos doar pentru a primi atenție..."
People
Kelly Osbourne s-a despărțit de Sid Wilson, la doar 7 luni după cererea în căsătorie
People
Cum se menține în formă Loredana la aproape 56 de ani. În ce constă dieta ei și ce alimente nu consumă niciodată: "Sfătuiesc pe toată lumea să încerce..."
People
Primele declarații ale Mirabelei Grădinaru la summitul organizat de Melania Trump: „Aștept cu nerăbdare să colaborăm”
Meghan Markle și Prințul Harry, momente grele chiar în cartierul în care locuiesc. Ce spun zvonurile
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Semnele cancerului de colon și prostată
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Cine sunt concurenții Asia Express - Drumul Mătăsii. Cheloo, Mirela Vaida și Maurice Munteanu printre nume. Vezi lista completă
Ce se întâmplă cu emisiunea Acces Direct după plecarea prezentatoarei Mirela Vaida la Asia Express
Daniela Gyorfi, reacție față de cei care îi critică operațiile estetice. Ce a declarat recent vedeta
Cristi Borcea și-a pus întreaga avere pe numele unei femei. Surpriză uriașă: nu este Valentina Pelinel
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
S-a aflat că divorțează, iar acum a fost prinsă plângând la volan! Soțul ei a depus deja actele de divorț! Ce a mai ieșit la iveală, între timp
Codruța Filip i-a dat șah mat lui Valentin Sanfira, când a anunțat separarea de soțul ei, dar nici el nu se lasă mai prejos! Ce a putut să povestească depășește orice imaginație! Declarațiile care i-au surprins pe toți
Imagini din momentul arestării lui Justin Timberlake. Artistul a încercat să împiedice difuzarea acestora, după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului
Membrii Familiei Regale Britanice care au renunțat la titlurile lor. Cine a ales să trăiască departe de Casa Regală
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Imagini emoționante cu Bruce Willis în rolul de bunic. Actorul, care suferă de demență frontotemporală, a împlinit 71 de ani
Ce au decis Andreea Popescu și Rareș Cojoc în privința custodiei copiilor, după finalizarea divorțului
Andreea Popescu și Rareș Cojoc au ajuns la un acord privind custodia copiilor.

Charlie Puth și soția sa, Brooke Sansone, au devenit părinți pentru prima dată. Ce semnificație specială are numele copilului
Charlie Puth și soția sa, Brooke Sansone, au devenit părinți pentru prima dată.

În ce afacere este implicat David, fiul Ancăi Serea. Vedeta îl susține pe băiatul ei: "Sunt mândră de el"
Anca Serea e mândră de traiectoria profesională a fiului ei cel mare, David.

Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Totul despre sampanie
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

