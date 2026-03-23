Noi imagini cu Alexandra Stan însărcinată. Artista va deveni mamă pentru prima dată: „Tot ce mi-am dorit vreodată…”

Alexandra Stan va deveni mamă pentru prima dată.

Alexandra Stan și Ștefan Oprea
Alexandra Stan a dezvăluit recent că este însărcinată cu primul ei copil. Artista și partenerul ei, toboșarul Ștefan Oprea, vor avea o fetiță. 

Alexandra Stan a confirmat că este însărcinată

Alexandra Stan a anunțat că este însărcinată. După ce în presa mondenă au circulat în ultima vreme mai multe zvonuri potrivit cărora cântăreața ar urma să devină mamă, iată că acum a venit confirmarea din partea ei. Vedeta a făcut publică prima imagine cu ea însărcinată. În fotografie, Alexandra Stan apare alături de partenerul ei, Ștefan Oprea, care o îmbrățișează tandru pe artistă.

Cu această ocazie, Alexandra Stan a dezvăluit în mod indirect sexul copilului prin numele ales acestuia, și anume Eva. Astfel că, artista urmează să aibă o fetiță. 

„Am știut întotdeauna că a fi mamă este ceea ce îmi lipsea cu desăvârșire și că, în momentul în care voi trăi acest sentiment, mă voi simți cu adevărat completă.
Însă ceea ce nu mi-am imaginat este cât de profund, cât de complex și cât de copleșitor de frumos poate fi acest sentiment cât de mult îți poate umple inima și întregul Univers.
Mă simt incredibil de binecuvântată că pot trăi asta alături de Ștefan și, mai ales, că putem să exprimăm prin muzică tot ceea ce simțim și să împărtășim această emoție și cu voi.
Primăvara începe cu Eva! Și pentru noi Eva este viață, este iubirea noastră sinceră, profundă și neașteptată și începutul celei mai frumoase povești: povestea noastră în trei.
Sperăm să ajungă la voi așa cum a ajuns la noi și să devină un manifest al iubirii și al începuturilor.
I love you forever… Eva!”

Noi fotografii cu Alexandra Stan însărcinată

Alexandra Stan a împărtășit pe rețelele de socializare noi imagini cu ea însărcinată. Odată cu anunțul că va deveni mamă, artista a lansat și o piesă, pe care i-o dedică viitoarei ei fiice, pe care a ales să o cheme Eva. Videoclipul melodiei a fost filmat într-un loc cu o însemnătate deosebită pentru ea, și anume plaja copilăriei ei. 

„Tot ce mi-am dorit vreodată în câteva secunde: o iubire ca-n filme, marea mea iubită, muzica și Eva
Cât de norocoasă sunt?
Am urcat pe canalul meu de YouTube un videoclip filmat acasă, pe plaja unde am crescut. Cumva, echipa mea minunată a reușit să redea în doar 2 ore de filmare (pentru că era foarte frig), în câteva cadre, tot ce e mai frumos din noi 3!
Mi-aș dori ca acest moment sa rămână forEva!
Te iubim, Eva! Te așteptăm acasă!”

Cine este partenerul Alexandrei Stan

Deși obișnuiește să-și protejeze intimitatea și nu intră des în detalii despre viața sentimentală, Alexandra Stan a dezvăluit pe rețelele de socializare că are un nou iubit alături de care petrece momente speciale și care o răsfață constant.

Surpriza este, însă, faptul că noul partener al artistei, Ștefan Oprea, este o persoană foarte apropiată ei, mai exact toboșarul din trupa alături de care cântă în concerte.

Alexandra Stan a fost surprinsă de Valentine’s Day cu un buchet uriaș de trandafiri din partea iubitului. Cântăreața a postat mai multe fotografii cu el, atât de acasă, cât și din mașină, dar și din lift, acolo unde artista a mărturisit în glumă, având un sac plin de sticle, că iubitul o scoate în oraș la reciclat.

Alexandra Stan a vorbit în trecut de dorința de a avea un copil

Alexandra Stan nu și-a ascuns până acum intenția de a deveni mamă. Artista a dezvăluit că își dorește să facă acest pas alături de persoana potrivită. 

„O să vină și la mine, dar la momentul potrivit, cu o persoană potrivită. Într-o familie funcțională și sănătoasă, în care copilul trebuie să fie pe primul loc și important e să te înțelegi cu cel de lângă tine”, a spus Alexandra Stan pentru cancan.ro.

