Alexandra Stan, mărturisiri sincere despre fostele relații. Ce reproșuri a primit de la bărbați: „Eu încercam să le explic”

Alexandra Stan a vorbit deschis despre un aspect mai puțin cunoscut al vieții sale personale: felul în care cheltuiala pe haine i-a influențat relațiile. Artista, care se bucură de notorietate atât în România, cât și pe plan internațional, a recunoscut că a avut perioade în care bugetul ei se ducea aproape integral pe garderobă, lucru care nu era deloc pe placul bărbaților din viața ei.

Alexandra Stan, dezvăluiri despre fostele relații

Deși obișnuiește să-și protejeze intimitatea și nu intră des în detalii despre viața sentimentală, cântăreața a făcut o serie de dezvăluiri noi. Alexandra Stan a explicat că foștii parteneri i-au atras adesea atenția asupra faptului că investea prea mult în imaginea ei, fără ca ei să înțeleagă logica din spatele acestor alegeri.

Artista a povestit că, în trecut, o mare parte din câștiguri ajungea în magazine, unde își cumpăra piese vestimentare în ritm alert. Timpul, însă, a învățat-o să nu mai facă achiziții impulsive și să se orienteze către lucruri durabile, pe care le poate purta ani la rând.

De asemenea, Alexandra Stan spune că motivele pentru care investea atât de mult în haine erau legate direct de cariera ei, chiar dacă foștii iubiți nu vedeau lucrurile astfel. Ea considera garderoba o componentă a brandului personal, o parte esențială din identitatea ei artistică.

„Înainte investeam puțin mai mult, în ideea că cheltuiam un pic mai haotic. Atunci nu aveam disciplină de fashion, până la urmă și fashionul ăsta și shoppingul ăsta trebuie să le faci cu cap, dar în ultimii ani am învățat că cumpăr niște piese pe care le pot recicla. În seara asta am niște cizme pe care le am de doi ani și le-am tot purtat și sunt foarte bune, sunt o investiție. În viața unui artist ai nevoie de o investiție. Știu că iubiții mei, de-a lungul anilor, nu au înțeles de ce cheltui eu mulți bani pe haine, dar eu încercam să le explic că este investiția în proiectul meu”, a spus Alexandra Stan pentru Spynews.ro.

Întrebată dacă preferă brandurile de lux în detrimentul hainelor din magazinele mass-market, Alexandra a clarificat că își cumpără din ambele zone, însă înclină către piesele de designer datorită calității lor superioare. Artista a explicat diferențele dintre ele:

„Contează și… și. Uneori contează și brandul, dar nu neapărat că e un brand, ci unele branduri care au o istorie în fashion, ca să zic așa, au și materiale mai bune. Diferența între niște branduri de consum și niște branduri mai nișate sau mai luxury o face foarte mult materialul și felul în care sunt cusute. De exemplu, dacă îți cumperi o geacă sau un palton de la un brand bun, bumbac, lână naturală 100%, pe care dai mai mulți bani, bineînțeles că le vei și păstra mai mulți ani. Dacă îți cumperi dintr-un magazin din mall, care de multe ori sunt foarte bune, normal, dar după un an se scămoșează și trebuie să-l schimbi, că nu mai e bun de nimic. Eu prefer să cumpăr de multe ori mai puțin, dar mai bun”, a mai zis cântăreața.

Alexandra Stan, confesiuni oneste despre violența domestică

La mai bine de un deceniu de la momentul care a zguduit industria din România, Alexandra Stan alege să transforme propria experiență de violență domestică într-un mesaj de conștientizare și sprijin pentru femeile din întreaga lume.

În urmă cu 12 ani, Alexandra Stan a fost internată în spital după ce fostul ei manager a agresat-o fizic. Episodul a avut loc chiar în perioada în care muzica ei ajunsese în topurile internaționale. În loc să cedeze presiunilor și abuzului, artista a ales să-și reconstruiască cariera și viața, devenind un exemplu de curaj, reziliență și demnitate.

„Am învățat să-mi satisfac singură nevoile, să nu mai depind de un bărbat care să mă motiveze sau să-mi ofere validare. Am lucrat mult la mine, la ‘cheițele’ mele interioare, și am descoperit că pot să-mi ofer singură majoritatea lucrurilor de care am nevoie: echilibru, afecțiune, stabilitate.”, povestește Alexandra Stan.

