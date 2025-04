Alexandra Stan, primele declarații după ce s-a afișat cu noul partener: „Sunt fericită”

După despărțirea de milionarul de origine belgiană Darcy Troch, se pare că Alexandra Stan și-ar fi refăcut viața sentimentală. Artista a fost surprinsă acum ceva timp în compania unui bărbat, despre care se presupune că ar fi noul ei partener de viață.

Alexandra Stan a păstrat discreția în ceea ce îl privește pe noul ei partener. Cu toate astea, cântăreața a făcut câteva declarații despre viața ei personală, după ce a fost văzută în compania iubitului ei. Artista traversează o perioadă foarte bună și este recunoscătoare pentru tot ceea ce are.

Recent, paparazzi au fotografiat-o pe Alexandra Stan alături de un bărbat misterios. Artista și presupusul ei iubit, care nu este român, au fost văzuți la un restaurant fast-food din București. Cei doi discutau în limba engleză și au fost surprinși în timp ce se îmbrățișau și sărutau, arătându-și, astfel, afecțiunea în public. Vezi AICI imaginile cu Alexandra Stan și noul ei iubit.

Într-un interviu acordat acum ceva timp, Alexandra Stan a vorbit deschis despre relațiile toxice din viața ei și regretele pe care le are pe plan amoros.

„Nu cred că am stat să număr, însă, inevitabil, am ajuns și acolo, și, ca orice om, mi-am dorit, într-adevăr, să fac lucrurile să meargă, din iubire, din obsesie, din dorința de a reuși. Nu regret nimic, poate regret că nu am fost sinceră cu mine, dar cred că fiecare lucru pe care l-am făcut sau fiecare moment, sau decizie pe care am luat-o m-au adus aici, unde sunt astăzi, și consider că aceste lucruri m-au făcut ceea ce sunt!”, a povestit cântăreața pentru VIVA!.