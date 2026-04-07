Ispitele cosmetice ale lunii aprilie 2026 – cele mai noi și tentante lansări beauty

Primăvara ne îmbie cu zile însorite, dar și cu parfumuri de colecție și produse cosmetice cu formule și ingrediente de top.

  de  Madalina Frasineanu
Apa de parfum Mugler Alien Pulp
Momentele de răsfăț sunt cu adevărat prețioase, de aceea este esențial să ai alături produsele cosmetice care te vor ajuta să te bucuri din plin de aceste clipe.

Apa de parfum Alien Pulp aduce un nou impuls în universul Mugler Alien, printr-un acord de zmeură suculentă, care oferă prospețime, strălucire și senzualitate fructată. Acest debut exploziv este echilibrat de ADN-ul emblematic al colecției: iasomia radiantă, floarea-talisman a creației inițiale, și mosc cald și învăluitor, care îmbrățișează pielea într-o aură senzuală, confortabilă și feminină.

Inspirat de iconicul City CC Cream Mádara, acest stick 3-în-1 pentru corectarea culorii este creat pentru retușuri rapide, oriunde te-ai afla. Formula ultra-cremoasă, nuanțată, oferă protecție solară minerală și uniformizează tonul pielii, contribuind la estomparea petelor, roșeții și porilor. CC Go Stick este îmbogățit cu ceramide care susțin bariera cutanată și oferă finisaj natural. Disponibil pe miobio.ro.

FOREO lansează FLIP™ play advanced LED light hairbrush, prima perie de păr din lume care transformă periatul într-un ritual de îngrijire a părului și scalpului. Alimentată de terapia cu lumină LED, peria ajută la reducerea ruperii firelor de păr, calmează scalpul și susține revitalizarea foliculilor. Are o autonomie de până la 6 ore și este 100% waterproof.

The Power of 5 reunește trei seruri create de laboratoarele Sesderma pentru a răspunde principalelor nevoi ale pielii: luminozitate, anti-aging și hidratare: RETI AGE 5, HIDRADERM HYAL 5 și C-VIT 5. Cu cinci tipuri de vitamina C, cinci tipuri de retinoizi și cinci forme de acid hialuronic, fiecare formulă oferă rezultate vizibile încă de la primele aplicări.

Maybelline Lash Sensational Body Mascara acoperă genele pe toată lungimea lor cu un strat uniform de culoare intensă și bogată, alungindu-le vizual și oferindu-le un plus de volum. În câteva clipe, genele vor părea mai dese și mai pline, iar privirea va căpăta profunzime și dramatism. Aplicatorul inovator cu formă curbată pune în valoare fiecare geană.

SABON sărbătorește primăvara cu White Tea Celebration, o ediție de colecție care aduce omagiu uneia dintre cele mai îndrăgite arome ale sale. De la produse esențiale pentru hidratarea corpului și formule hrănitoare pentru îngrijirea părului, la ritualul senzorial pentru ten, plus o apă de toaletă florală, colecția oferă un periplu complet prin universul White Tea.

OLYMPÉA Elixir de la Rabanne este o apă de parfum intensă, care redă căldura solară a razelor de la apus pe piele, cu o explozie surprinzătoare de ananas delicat și suculent, urmată de un amestec cald, solar, de iasomie prețioasă și o notă tropicală de monoi adictiv. O aromă perfectă pentru zilele însorite de primăvară!

Keune Instant Revive Flash Repair Mask a fost concepută pentru a reda elasticitatea, rezistența și aspectul sănătos al părului, fără să-l încarce. Oferă rezultate vizibile de la prima utilizare, formula sa având la bază tehnologia peptidelor biomimetice și un mix de ingrediente inovatoare: Rose Guard Extract, BondVive Technology, ReSist Complex și Panthenol încapsulat.

Dior Forever Skin Wear este un fond de ten mat, care rezistă timp de 24 de ore, se întinde perfect pe piele, uniformizează nuanța tenului, matifiază și estompează imperfecțiunile. Formula sa este infuzată cu acid hialuronic, niacinamide și peptide și transformă în mod vizibil pielea în doar o săptămână. Disponibil în 45 de nuanțe și 6 subtonuri.

Mascara Lancôme Lash Idôle Curl Goddess conferă genelor volum intens și o formă expresivă. Datorită complexului Fast Setting Curl Complex și periei special curbate la 40°, oferă genelor curbare maximă și un volum dramatic, fără cocoloașe sau scuame. Rezistă până la 30 de ore, pentru un aspect intens, definit și de lungă durată.

Lăcrămioarele sunt nota dominantă a apei de toaletă L’Eau Rosée de la MIU MIU. Inima parfumului dezvăluie boboci de coacăz negru, cu acorduri dulci de fructe exotice. În ceea ce priveste moscul alb, acesta amplifică întreaga compoziție cu notele sale jucăușe. Lasă-te fermecată de această aromă originală și efervescentă, care îți conferă un farmec inconfundabil.

Trei dintre cele mai apreciate parfumuri Chanel – CHANCE Eau Splendide, CHANCE Eau Tendre și CHANCE Eau Fraîche – se transformă în experiențe senzoriale, menite a-ți completa ritualul de frumusețe. Le vei găsi de acum și sub formă de Liquid Soap, Moisturizing Lotion și Body Oil, produse de care te vei îndrăgosti, cu siguranță.

Setul The Ordinary The Lip & Lash reunește produse pentru buze hidratate și gene și sprâncene cu aspect mai bogat. Multi-Peptide Lash & Brow Serum susține aspectul mai des și mai definit al genelor și sprâncenelor, în timp ce Squalane + Amino Acids Lip Balm hrănește și catifelează instantaneu buzele. Disponibil pe notino.ro.

YSL LIBRE Berry Crush este un parfum floral-fructat, ce debutează cu note suculente de zmeură și ulei de mandarină. Apoi apar acordurile delicate de lavandă din Provence, care se dezvoltă în compania tonurilor de cocos și a florii de portocal marocan. Vanilia de Bourbon împreună cu moscul delicat asigură o amprentă de durată, cremoasă și senzuală.

Apa de parfum Dusita La Rhapsodie Noire evocă atmosfera cafenelelor pariziene din anii 1920. Notele de deschidere de cafea și rom și tonurile de trabuc sunt puse în valoare de cele de salvie și lavandă, și un amestec floral de mimoză și iasomie de Sambac, pe o bază de lemn de stejar și vetiver. Disponibilă pe nicheparfumerie.ro.

Când pielea îmbătrânește, nivelul de colagen și elastină scade în mod natural. Dermalogica Pro Collagen Water Cream, cu peptide, aminoacizi de colagen, glicinat de zinc, dipeptidă de carnozină și esteri de jojoba, este o cremă-gel intens hidratantă, care ajută la refacerea și păstrarea acestor proteine esențiale, susținând rezistența pielii și bariera naturală de protecție. Disponibilă pe dermalogica.ro.

Gucci Guilty Absolu de Parfum Pour Femme este o compoziție intensă, floral-ambrată, creată ca o plăcere vinovată. În inima sa, acordul de cafea amaretto se îmbină delicat cu absolutul de boabe tonka, dând astfel naștere unei arome opulente și învăluitoare. Compoziția este contrastată de dulceața acordului de glicină, echilibrând perfect intensitatea notelor orientale.

Artistry Illuminating System de la Amway este un sistem avansat în doi pași, creat pentru a reduce aspectul petelor pigmentare și pentru a reda pielii un ton uniform și luminos. Illuminating Serum pregătește pielea și îi uniformizează vizibil aspectul, în timp ce Spot Corrector țintește decolorările, pentru un ten radiant. Disponibil pe www.amway.ro.

Arencia Fresh Green Rice Mochi Cleanser este un cleanser spumant cu acțiune purificatoare, conceput special pentru tenul gras, acneic sau predispus la pori congestionați. Curăță eficient impuritățile și excesul de sebum, formula sa având la bază extract de ceai verde, cu rol antioxidant și calmant, apă și pudră de orez pentru exfoliere și netezire. Disponibil pe bilenegre.ro.

Colecția de skincare SACRA reunește patru formule complementare, concepute pentru a susține ciclul complet al pielii: protecție diurnă, regenerare nocturnă, reparare lipidică și reînnoire controlată. Formulele au la bază extracte vegetale bogate în acizi grași esențiali și antioxidanți, care se îmbină cu peptide biomimetice, acid hialuronic, coenzima Q10 și acid glicolic 4%.

De încercat și de adorat:

  • Apă de parfum intensă For Her Pure Musc Blanc, Narciso Rodriguez, 100 ml, 903 lei
  • Apă de parfum La Vie est Belle, Lancôme, 50 ml, 633 lei
  • Apă de parfum Nina, Nina Ricci, 50 ml, preț în magazine
  • Apă de toaletă REPLICA Up at Dawn, Maison Margiela, 100 ml, 758 lei, disponibilă pe notino.ro
  • Cremă de mâini TOUCH Me, Lekker, 45 lei, disponibilă pe miobio.ro
  • Cremă hidratantă pentru zona ochilor C5 Super Boost Eye Cream, Paula’s Choice, 239 lei
  • Cremă hidratantă și pentru fermitatea tenului Rénergie Collagen+ Lift-Xtend, Lancôme, 600 lei
  • Cremă intens hidratantă Minéral 89, Vichy, 91,26 lei
  • Extract de parfum Cherry Yumm, my Geisha, 80 ml, 699 lei
  • Extract de parfum Pelagos, Dusita Parfums, 50 ml, 1.180 lei, disponibil pe nicheparfumerie.ro
  • Extract de parfum Special ISHQ Red Limited Edition, Anfas, 75 ml, 1.950 lei, disponibil pe nicheparfumerie.ro
  • Gel exfoliant Cleanology Gentle Enzymatic Peel, Dr Irena Eris, 143 lei, disponibil pe notino.ro
  • Mascara pentru volum Long & Volume Mascara, Bell HYPOAllergenic, 14,95 lei
  • Paletă de farduri de pleoape Les 4 Ombres Denim Dream Eyeshadow Quad Palette, Chanel, preț în magazine
  • Primer hidratant și corector prisme Libre Serum Primer Purple, Givenchy, 294 lei
  • Ruj lichid Kissproof Liquid Lipstick, Andreia Makeup, 44 lei, disponibil pe xpertbeauty.ro
  • Serum antiaging Perfection Lux Serum, Luce di Sorrento, 670 lei, disponibil pe nicheparfumerie.ro
  • Serum anti-roșeață Complexion Perfecting Serum, Babor, 320 lei, disponibil pe topline.ro
  • Serum de noapte pentru păr Chronologiste Over-night Youth Serum, Kérastase, 285 lei
  • Serum exfoliant pentru pete pigmentare, Peel Shot, Dr. Melaxin, 109 lei, disponibil pe bilenegre.ro
  • Serum regenerator pentru ten Noni Night AHA Resurfacing Serum, KORA Organics, 279 lei, disponibil pe notino.ro
  • Serum pentru ten FAQ Red Light Peptide Serum, FOREO, 433 lei, disponibil pe notino.ro
  • Serum pentru păr Keratin Alpha Sleek, L’Oréal Professionnel, 139 lei
  • Serum reparator Ectoin Repair Serum, Susanne Kaufmann, 619 lei, disponibil pe miobio.ro
  • Ulei de corp LES EXCLUSIFS COMÈTE, Chanel, 1.638 lei, disponibil exclusiv în Băneasa Chanel Espace Beauté

Trucurile care te vor ajuta să îți îmbunătățești machiajul

