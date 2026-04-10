Melania Trump, declarații rare despre zvonurile privind legătura cu Jeffrey Epstein, într-un discurs live fără precedent: „Aceste imagini și povești sunt complet false”

Melania Trump a provocat un val de șocuri la Washington și în întreaga lume printr-un discurs surpriză în care a negat că ar fi fost o victimă a lui Epstein sau că finanțatorul pedofil i-ar fi făcut cunoștință cu cel care i-a devenit ulterior soț.

Prima doamnă Melania Trump a susținut joi un discurs live de la Casa Albă pentru a se apăra împotriva afirmațiilor legate de asocierea sa cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein.

„Minciunile care mă leagă de dezonorantul Jeffrey Epstein trebuie să înceteze astăzi”, a declarat soția președintelui Donald Trump. „Persoanele care mint despre mine sunt lipsite de standarde etice, umilință și respect. Nu mă deranjează ignoranța lor, ci resping încercările lor răutăcioase de a-mi defăima reputația. Nu am fost niciodată prieteni cu Epstein.”

„Calomniile false despre mine, venite din partea unor indivizi și entități răuvoitoare și motivate politic, care încearcă să-mi afecteze buna reputație, să obțină câștiguri financiare și să avanseze politic, trebuie să înceteze. Numeroase imagini și declarații false despre Epstein și mine circulă de ani de zile pe rețelele sociale. Fiți precauți în ceea ce credeți. Aceste imagini și povești sunt complet false.”, a completat ea.

Melania Trump a fost categorică afirmând că „nu am fost niciodată în avionul lui Epstein” și „nu am vizitat niciodată insula lui privată”.

De asemenea, ea a respins orice asociere cu colaboratoarea lui Epstein, Ghislaine Maxwell, care a fost condamnată pentru că l-a ajutat în comiterea infracțiunilor sale, în ciuda unui schimb de e-mailuri din 2002, cu ton prietenos, între Maxwell și o „Melania”, care aprecia un articol de revistă despre Epstein.

„Ca să fie clar, nu am avut niciodată o relație cu Epstein sau cu complicea lui, Maxwell”, a spus Melania Trump. „Răspunsul meu prin e-mail către Maxwell nu poate fi considerat altceva decât o corespondență casual. Răspunsul meu politicos la e-mailul ei nu înseamnă nimic mai mult decât o notă trivială.”

În plus, Melania Trump a insistat că Epstein nu i-a făcut cunoștință cu soțul ei. În schimb, a reluat versiunea potrivit căreia l-a întâlnit în 1998 la clubul Kit Kat din New York, prin intermediul agentului de modeling italian Paolo Zampolli. Soții Trump s-au căsătorit în 2005.

„Această primă întâlnire cu soțul meu este documentată în detaliu în cartea mea”, a declarat autoarea volumului „Melania” din 2024.

Ea le-a cerut legislatorilor „să ofere femeilor care au fost victime ale lui Epstein o audiere publică axată în mod specific pe supraviețuitoare. Oferiți acestor victime oportunitatea de a depune mărturie sub jurământ în fața Congresului.”

Declarația Melaniei vine într-un moment în care președintele și administrația sa încearcă să distragă atenția de la scandalul Epstein. Președintele, care este menționat de mii de ori în documente, i-a spus unui reporter MS Now că nu știa nimic despre ceea ce soția sa plănuia să declare, în ciuda relatărilor CNN potrivit cărora acesta știa.

Declarația Primei Doamne a avut loc la o zi după ce Departamentul de Justiție a anunțat că procurorul general recent demis, Pam Bondi, nu va apărea în fața Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților pe 14 aprilie, când ar fi fost discutată gestionarea dosarelor Epstein, a notat NPR. Apariția lui Bondi era așteptată să aducă un nivel sporit de atenție asupra gradului de implicare al președintelui și al soției sale cu infractorul sexual și complicea sa, Maxwell, precum și asupra deciziilor lui Bondi privind documentele făcute publice, informațiile redactate și conținutul documentelor care au fost reținute complet.

Donald Trump a susținut că a fost luat prin surprindere de discursul surpriză al Melaniei de la Casa Albă, în care aceasta a denunțat „calomniile” care o leagă de Jeffrey Epstein.

Președintele a declarat pentru MS Now că „nu știa nimic” despre declarația Primei Doamne înainte ca aceasta să apară în fața camerelor. Trump a adăugat că „ea nu l-a cunoscut [pe Epstein]” înainte de a închide apelul cu reporterul.

