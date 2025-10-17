Alexandra Stan, confesiuni oneste despre violența domestică și momentele cumplite pe care le-a trăit: „Aveam un profil de victimă, victima caută agresor…”

Alexandra Stan este una dintre cele mai apreciate și îndrăgite artiste din România, care a cucerit și publicul din străinătate.

Alexandra Stan, confesiuni oneste despre violența domestică

La mai bine de un deceniu de la momentul care a zguduit industria din România, Alexandra Stan alege să transforme propria experiență de violență domestică într-un mesaj de conștientizare și sprijin pentru femeile din întreaga lume.

Alături de ea se află Patricia Zavala, cântăreața și activistă din Venezuela, cunoscută pentru implicarea în acțiuni umanitare și pentru discursul susținut în cadrul Organizației Națiunilor Unite, la conferința „Speaking Up for Change – From Local Nations to Global Impact”.

În urmă cu 12 ani, Alexandra Stan a fost internată în spital după ce a fost agresată de fostul ei manager. Episodul a avut loc chiar în perioada în care muzica ei ajunsese în topurile internaționale. În loc să cedeze presiunilor și abuzului, artista a ales să-și reconstruiască cariera și viața, devenind un exemplu de curaj, reziliență și demnitate.

„Am învățat să-mi satisfac singură nevoile, să nu mai depind de un bărbat care să mă motiveze sau să-mi ofere validare. Am lucrat mult la mine, la ‘cheițele’ mele interioare, și am descoperit că pot să-mi ofer singură majoritatea lucrurilor de care am nevoie: echilibru, afecțiune, stabilitate.”, povestește Alexandra Stan.

Astăzi, Alexandra și Patricia își unesc vocile pentru a transmite un mesaj de solidaritate și conștientizare, punând bazele unei campanii care vorbește despre femei, egalitate și puterea de a nu tăcea:

„După acel episod de violență am urmat terapie post-traumatică. Cred că este esențial să ceri ajutor și îi încurajez pe toți să o facă. Eu am descoperit că aveam un profil de victimă, victima caută agresor. Apoi am realizat că multe dintre reacțiile mele veneau dintr-o rană veche, din absența tatălui meu, care era plecat mereu pe vapor. Nu pentru că nu am fost iubită, ci pentru că lipsea acea prezență masculină stabilă în viața mea.”, spune ea.

Pornind de la valorile comune, curaj, solidaritate și dreptul la cuvânt, Alexandra Stan și Patricia Zavala au făcut imediat click în momentul în care li s-a propus un single care vorbește despre puterea feminină.

„Totul pornește de la lipsa stimei de sine, iar dacă nu lucrezi conștient la asta, rămâi blocat în același tipar. Cu piesa Lipstick, îmi doresc să pornesc un proiect prin care să ajut femeile care ajung victime, să creadă din nou în ele și în forța lor de a se reconstrui”, continuă Alexandra Stan.

Alexandra Stan, despre prețul succesului

Recent, artista a abordat un subiect sensibil, referitor la prețul succesului pe care îl plătește. Alexandra Stan a oferit detalii despre cariera sa de succes, dar și despre dezavantajele ce vin odată cu ea. Într-un videoclip postat pe contul său de Instagram, cântăreața a dezvăluit cu ce greutăți s-a confruntat de-a lungul timpului din cauza renumelui ei.

„A avea o carieră în industria muzicală nu doar în România, cred că oriunde e valabil asta, este un mare challenge, o mare provocare, pentru că trebuie să înveți să stabilizezi fix așteptările pe care tu le ai de când ești un copil mic și visezi să ajungi precum cei pe care îi vezi la televizor cu ce se întâmplă, de fapt, iar apoi mai vine și partea pe care eu am experimentat-o. După ce ai succes sau ai o traiectorie sus din punct de vedere al carierei, acolo vine cea mai grea parte, pentru că oamenii încep să aibă cele mai mari așteptări de la tine. Cu asta m-am luptat eu foarte mult în ultimii ani, pentru că oamenii nu văd toată stările prin care noi trecem, ei nu văd că viața unui artist este un amalgam de sentimente, o combinație de oameni care trebuie să lucreze împreună și să fie armonioși. De multe ori, eșecul nu este doar al artistului, este al întregii echipe și presiunea vine atunci când ai un eșec sau când nu îți iese cu o piesă sau cu un album”, a mărturisit Alexandra Stan pe Instagram.

Foto: Instagram

