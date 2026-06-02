Prințesa Charlene de Monaco, fotografie rară alături de gemenii săi. Cât de mult au crescut Jacques și Gabriella

Prințesa Charlene de Monaco a marcat Ziua Mamei din Principat prin publicarea unei fotografii rare alături de copiii săi gemeni, Prințesa Gabriella și Prințul Jacques, în vârstă de 11 ani. Imaginea, care nu mai fusese făcută publică până acum, a fost distribuită pe contul oficial de Instagram al Familiei Princiare de Monaco cu ocazia Zilei Mamei, sărbătorită în fiecare an în ultima duminică din luna mai.

Fotografia a fost însoțită de mesajul „La mulți ani tuturor mamelor!”, oferind o privire rară asupra vieții celor doi copii regali, care apar relativ rar în spațiul public, în ciuda statutului lor din familia domnitoare a Principatului.

Pentru ședința foto, Charlene a ales o ținută în nuanțe deschise, purtând un pulover crem, în timp ce Jacques a îmbrăcat un pulover alb cu guler rotund, iar Gabriella a optat pentru o rochie albă cu accente strălucitoare.

Imagini din aceeași sesiune foto au mai fost publicate în decembrie anul trecut, cu ocazia aniversării a 11 ani ai gemenilor. Atunci, fotografiile au atras atenția datorită asemănării izbitoare dintre cei doi copii și mama lor, fosta înotătoare olimpică.

De ce Jacques este moștenitorul tronului

Deși Gabriella s-a născut cu câteva minute înaintea fratelui său, Jacques este cel care ocupă primul loc în ordinea succesiunii la tronul Monaco. Acest lucru se datorează regulilor de succesiune care acordă prioritate moștenitorilor de sex masculin.

La naștere, cei doi copii au primit și titluri nobiliare. Jacques a devenit Marchiz de Baux, iar Gabriella poartă titlul de Contesă de Carladès, distincții oferite de tatăl lor, Prințul Albert al II-lea de Monaco, care s-a căsătorit cu Charlene în 2011.

În ultimele luni, gemenii regali au fost văzuți mai des la evenimente oficiale.

În martie, Jacques și Gabriella au participat la vizita istorică a Papei Leon al XIV-lea în Monaco, prima deplasare a Suveranului Pontif în principat după alegerea sa din luna mai.

Pentru acest eveniment, Charlene și Gabriella au atras atenția prin ținutele lor complet albe, purtate în baza așa-numitului „privilegiu al albului”, o excepție rară de la protocolul Vaticanului.

Acest privilegiu le permite doar anumitor regine și prințese catolice din lume să poarte alb în prezența Papei. Charlene și fiica sa se numără printre cele doar șapte femei din lume care beneficiază de acest drept special.

Cunoscut în franceză drept „le privilège du blanc” și în italiană ca „il privilegio del bianco”, acest privilegiu este rezervat unor ocazii importante precum audiențele private la Vatican, canonizările, beatificările sau slujbele religioase speciale.

În mod normal, protocolul Vaticanului impune femeilor să poarte rochii negre lungi, cu mâneci lungi și guler înalt, completate de tradiționala mantilă neagră. Pentru întâlnirea cu Papa, Charlene a purtat o rochie midi albă cu detalii din dantelă, o mică broșă cu steagurile Monaco și Vaticanului și un voal alb așezat pe cap, conform regulilor protocolare.

Gabriella a ales un palton alb elegant, balerini albi și aceeași broșă purtată de mama sa.

foto: Arhiva ELLE

