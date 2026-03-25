Fiica Prințesei Charlene, apariție elegantă la un eveniment sportiv. Prințesa Gabriella a strălucit în roz

Chiar și atunci când adoptă o ținută casual, Prințesa Charlene de Monaco rămâne fidelă brandurilor de lux precum Dior și Armani, iar acest stil se reflectă și în alegerile vestimentare ale copiilor săi. Prințesa Charlene și Prințul Albert sunt părinții gemenilor în vârstă de 11 ani, Prințul Jacques și Prințesa Gabriella, iar micuța Prințesă a adăugat un aer sofisticat unei ținute aparent simple, purtate la un meci de rugby în weekend.

Prințesa Gabriella, apariție elegantă

Alături de părinții săi la turneul de rugby Sainte Dévote, desfășurat pe 20 martie, Prințesa Gabriella a ales o ținută în nuanțe de roz, cu accente de „lux discret”. A purtat un sacou din tweed roz pal, semnat de brandul francez pentru copii Tartine et Chocolat, combinat cu o pereche de jeans casual. Ținuta a fost completată de o notă elegantă: balerini roz, în valoare de 622 de dolari, creați de Brunello Cucinelli.

Se pare că Prințesa Gabriella împărtășește și o preferință comună cu Prințesa Charlotte, care a purtat o brățară Pandora la Wimbledon anul trecut. La rândul ei, Gabriella a fost văzută cu o brățară cu charm-uri la evenimentul sportiv, modelul argintiu fiind accesorizat cu o bilă roz, perfect asortată cu sacoul. Look-ul a fost completat de o pereche de cercei mici cu diamante.

În ceea ce o privește pe Prințesa Charlene, aceasta a optat pentru o apariție clasică, purtând un sacou bleumarin-negru de la Bottega Veneta, asortat cu pantaloni în aceeași nuanță, pantofi negri Louis Vuitton și o bluză albă.

Deși Prințesa Gabriella nu a debutat încă pe covorul roșu, părinții săi au trecut rapid la ținute spectaculoase în seara următoare. Charlene și Albert au participat la Galaxy Rose Ball 2026, pe 21 martie, unde Prințesa a impresionat într-o rochie argintie, cu un singur umăr, semnată Elie Saab, decorată cu mărgele strălucitoare.

Prințesa Charlene a uimit la Galaxy Rose Ball

Prințesa Charlene a fost o apariție spectaculoasă, plină de strălucire, formând alături de soțul ei un cuplu de excepție la acest eveniment.

Balul, organizat sub tema „Galaxy Rose Ball” de către Prințesa Caroline de Hanovra, i-a invitat pe oaspeți într-o călătorie prin spațiu. Complexul Sporting Monte-Carlo a fost transformat într-o navetă spațială argintie, iar sala Salle des Etoiles a fost decorată cu hublouri care își schimbau culoarea în funcție de planetele „explorate” pe parcursul serii.

Prințesa Charlene a respectat perfect tema, alegând o superbă rochie argintie semnată Elie Saab, așa cum au remarcat cei de la Royal Fashion Police pe Instagram. Rochia, realizată special pentru ea, avea un design asimetric, cu o capă pe un umăr și paiete în cascadă. Acestea decorau și partea superioară, care era continuată de o fustă amplă, cu drapaj pe un șold.

Rochia gri pal s-a potrivit perfect cu cerceii săi statement cu diamante și cu manichiura în tonuri milky. Părul Prințesei, pe care îl lasă să crească încă de la finalul anului 2025, a fost coafat într-un coc elegant, cu aer vintage.

Foto: Instagram Palais Princier de Monaco

