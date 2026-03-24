Ce părere are, de fapt, Andra, despre încheierea colaborării lui Cătălin Măruță cu PRO TV: „Am simțit tristețe, dar și…”

Andra a vorbit într-un interviu acordat recent despre încheierea colaborării soțului ei cu PRO TV.

  de  Andreea Ilie
Pe data de 6 februarie 2026, emisiunea „La Măruță”, prezentată de către Cătălin Măruță, a avut ultima ediție după 18 ani de difuzare pe PRO TV.

Andra, despre încheierea colaborării lui Cătălin Măruță cu PRO TV

Anunțul conform căruia PRO TV va încheia formatul „La Măruță”, prezentat de Cătălin Măruță, începând cu 6 februarie 2026 a luat prin surprindere pe toată lumea.

Finalul emisiunii „La Măruță” a fost un moment extrem de greu pentru Andra, care nu și-a mai putut stăpâni emoțiile în timpul apariției sale în platou. Artista a vorbit cu ochii în lacrimi despre scoaterea show-ului din grilă, după 18 ani în care a fost moderat de soțul ei, Cătălin Măruță. Din luna februarie, emisiunea a fost înlocuită cu unul sau mai multe seriale de televiziune.

Andra a vorbit într-un interviu acordat recent despre încheierea colaborării soțului ei cu PRO TV.

„A fost un moment încărcat de emoție, pentru că 18 ani nu înseamnă doar televiziune, ci o parte din viața noastră. Am văzut cât suflet a pus în fiecare zi și cât de mult a crescut alături de echipa lui și de public. Am simțit tristețe, dar și multă recunoștință. În același timp, a fost și liniștea aceea care vine când știi că ai încheiat un capitol frumos și că urmează altul, la fel de sincer”, a povestit ea pentru OK Magazine.

Artista a ținut să sublinieze că privește încheierea emisiunii soțului ei ca pe o oportunitate

„Cred că exact asta este. Uneori, schimbările care par dificile sunt cele care îți aduc cea mai mare claritate. Noi am ales să privim acest moment ca pe o invitație la reinventare și la mai multă libertate creativă. (…) Îl văd explorând liber și conectat la oameni într-un mod foarte autentic. Podcastul îi oferă spațiul să aprofundeze, să asculte și să construiască conversații reale, fără graba unui format clasic. Cred că e un drum care îl reprezintă foarte bine și care îi permite să arate o latură și mai personală”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Cătălin Măruță revine cu un nou proiect profesional

Cătălin Măruță a anunțat primul său proiect început de la zero, după plecarea de la PRO TV. Fostul prezentator TV a lansat unui canal de YouTube, intitulat „Măruță și prietenii”.

„Mi-am dorit să construiesc un loc în care oamenii să găsească informații verificate, explicate simplu și oferite de oameni în care am încredere. ‘Măruță și prietenii’ este despre conexiuni reale și conținut care contează în viața de zi cu zi”, declară Cătălin Măruță.

Prima producție de pe noul canal se numește „Fără programare”, iar Cătălin Măruță îl are ca invitat pe dr. Marius Sava.

Cătălin Măruță, despre colaborarea cu Antena 1

Invitat în podcastul realizat de fiica lui, Eva, prezentatorul a fost pus în fața unei curiozități directe, fără ocolișuri, exact așa cum și-o formulează mulți telespectatori: „Dacă nu mai ești la Pro Tv, te duci la Antenă?”. Momentul a deschis un dialog sincer despre parcursul său profesional și despre felul în care vede viitorul.

Cătălin Măruță a ales să se întoarcă în timp și să vorbească despre drumul său în televiziune, de la începuturi și până la visul împlinit de a ajunge la PRO TV, subliniind că nimic nu a fost planificat rigid și că, la un moment dat, chiar luase în calcul o cu totul altă carieră.

„Unele lucruri sunt în felul următor. Vrei să îți pun o mică istorie? Eu am început la un post de televiziune oarecum local, după care m-am dus la Televiziunea Română, după care am avut o mică perioadă pe la Realitatea Tv, dar visul meu întotdeauna a fost să fiu la PRO TV. (…) La un moment dat am zis că și dacă o singură zi prezint la PRO TV mi-am îndeplinit visul. Dacă nu va funcționa emisiunea, o să mă întorc să fac avocatură, pentru că eu am terminat Facultatea de Drept. A funcționat și a mers. 18 ani zi de zi, 18 ani frumoși, cu oameni minunați. Pe mine la PRO TV m-a dus Mona Segall.”

Abia după această incursiune în trecut, prezentatorul a revenit la subiectul fierbinte: posibilitatea de a fi văzut la un alt post de televiziune. Răspunsul său a fost prudent, fără promisiuni sau direcții clare, subliniind că perioada următoare este una de tranziție.

„Dacă mă duc la Antenă. Vrei să fiu sincer cu tine? (…) Ideea e în felul următor. Cred că trebuie să treacă puțin timp… Eu vreau să fac televiziune, dar că va fi o altă televiziune, că va fi tot la PRO TV o altă emisiune, asta timpul va decide. Nu știu să răspund 100%.”

Tot în același podcast, Eva l-a întrebat pe tatăl ei de ce nu va mai avea emisiunea la PRO TV.

„Bună ziua, oameni dragi! Bună ziua! Primul meu invitat este Cătălin Măruță. Am niște întrebări intense pentru tine.”, a început Eva. Printre ele, și curiozitatea cea mai mare: „De ce nu mai ești la Pro TV?”

Cătălin Măruță a explicat sincer:

Nu mai sunt la PRO TV pentru că, exact cum îți spuneam, sunt momente când unele lucruri trebuie să se închidă ca să poți să pornești pe alte drumuri. Știi de ce a rezistat emisiunea asta 18 ani la ProTV? Pentru că i-am făcut lucruri care mi-au plăcut. Sunt unele lucruri în viață care au o durată. Sunt unele lucruri în viață care, la un moment dat, trebuie să se oprească și să apuce pe alt drum.”

Citește și:
Testamentul lui Karl Lagerfeld, contestat în justiție, la 7 ani de la decesul celebrului designer. Ce se întâmplă cu moștenirea de 200 milioane de euro

Recomandari
Irina Fodor, pregătiri intense pentru plecarea în Asia Express. De ce la finalul sezonului nu va fi vizitată de fiică și soț, ca de obicei: "O să fie complicat..."
People
Irina Fodor, pregătiri intense pentru plecarea în Asia Express. De ce la finalul sezonului nu va fi vizitată de fiică și soț, ca de obicei: "O să fie complicat..."
Raluca Bădulescu, mândră de fiul ei. Ce anunț a făcut vedeta despre Alex: "Am de învățat de la el"
People
Raluca Bădulescu, mândră de fiul ei. Ce anunț a făcut vedeta despre Alex: "Am de învățat de la el"
Adrian Mutu, declarații sincere despre creșterea copiilor și regulile din casa lui: "Trăim în alte timpuri"
People
Adrian Mutu, declarații sincere despre creșterea copiilor și regulile din casa lui: "Trăim în alte timpuri"
Prințesa Charlene de Monaco, apariție spectaculoasă la "Galaxy Rose Ball". Cum arată ținuta cu care a tras toate privirile
People
Prințesa Charlene de Monaco, apariție spectaculoasă la "Galaxy Rose Ball". Cum arată ținuta cu care a tras toate privirile
Anastasia Soare, imagini de la petrecerea aniversară a lui Paris Hilton. Cum a apărut alături de fiica ei
People
Anastasia Soare, imagini de la petrecerea aniversară a lui Paris Hilton. Cum a apărut alături de fiica ei
Jessica Biel, primele reacții după publicarea videoclipului cu arestarea lui Justin Timberlake. De ce "au încercat să împiedice publicarea imaginilor"
People
Jessica Biel, primele reacții după publicarea videoclipului cu arestarea lui Justin Timberlake. De ce "au încercat să împiedice publicarea imaginilor"
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Semnele cancerului de colon și prostată
Semnele cancerului de colon și prostată
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Cristi Borcea și-a pus întreaga avere pe numele unei femei. Surpriză uriașă: nu este Valentina Pelinel
Cristi Borcea și-a pus întreaga avere pe numele unei femei. Surpriză uriașă: nu este Valentina Pelinel
Cât costă pantofii preferați ai Prințesei de Wales. Kate Middleton îi poartă la cele mai importante ocazii
Cât costă pantofii preferați ai Prințesei de Wales. Kate Middleton îi poartă la cele mai importante ocazii
Cât costă kilogramul de roșii oltenești la piață. Prețurile i-au lăsat pe români fără cuvinte
Cât costă kilogramul de roșii oltenești la piață. Prețurile i-au lăsat pe români fără cuvinte
Cine sunt concurenții Asia Express - Drumul Mătăsii. Cheloo, Mirela Vaida și Maurice Munteanu printre nume. Vezi lista completă
Cine sunt concurenții Asia Express - Drumul Mătăsii. Cheloo, Mirela Vaida și Maurice Munteanu printre nume. Vezi lista completă
Unica.ro
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Prinși sărutându-se, ziua în amiaza mare!! Vedeta și-a făcut iubit cu 12 ani mai tânăr ca ea, iar acum avem dovada! „E îndrăgostită!” / FOTO
Prinși sărutându-se, ziua în amiaza mare!! Vedeta și-a făcut iubit cu 12 ani mai tânăr ca ea, iar acum avem dovada! „E îndrăgostită!” / FOTO
Au pus accentul pe discreție, dar soacra Andreei Popescu nu s-a putut abține! Ce mesaj a publicat doamna Mihaela, după ce dansatoarea a anunțat divorțul de fiul ei, Rareș Cojoc
Au pus accentul pe discreție, dar soacra Andreei Popescu nu s-a putut abține! Ce mesaj a publicat doamna Mihaela, după ce dansatoarea a anunțat divorțul de fiul ei, Rareș Cojoc
catine.ro
Imagini din momentul arestării lui Justin Timberlake. Artistul a încercat să împiedice difuzarea acestora, după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului
Imagini din momentul arestării lui Justin Timberlake. Artistul a încercat să împiedice difuzarea acestora, după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului
Membrii Familiei Regale Britanice care au renunțat la titlurile lor. Cine a ales să trăiască departe de Casa Regală
Membrii Familiei Regale Britanice care au renunțat la titlurile lor. Cine a ales să trăiască departe de Casa Regală
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Imagini emoționante cu Bruce Willis în rolul de bunic. Actorul, care suferă de demență frontotemporală, a împlinit 71 de ani
Imagini emoționante cu Bruce Willis în rolul de bunic. Actorul, care suferă de demență frontotemporală, a împlinit 71 de ani
Mai multe din people
Dragoș Bucur și Tudor Chirilă, protagoniștii unui nou serial original PRO TV. Cum se numește producția și ce actori mai fac parte din distribuție
Dragoș Bucur și Tudor Chirilă, protagoniștii unui nou serial original PRO TV. Cum se numește producția și ce actori mai fac parte din distribuție
People

PRO TV și VOYO anunță începutul filmărilor pentru un nou serial original: TRAFIC. Dragoș Bucur și Tudor Chirilă sunt protagoniștii.

+ Mai multe
EXCLUSIV: Maurice Munteanu și Connie Preda, despre Asia Express 2026: "Credem că e imposibil să câștigi, dar realizabil"
EXCLUSIV: Maurice Munteanu și Connie Preda, despre Asia Express 2026: "Credem că e imposibil să câștigi, dar realizabil"
People

Maurice Munteanu și Connie Preda formează una dintre echipele care participă la Asia Express 2026.

+ Mai multe
Anunț OFICIAL! Care sunt cele 9 echipe care participă la Asia Express – Drumul Mătăsii. Cheloo, Maurice Munteanu și Mirela Retegan printre concurenți
Anunț OFICIAL! Care sunt cele 9 echipe care participă la Asia Express – Drumul Mătăsii. Cheloo, Maurice Munteanu și Mirela Retegan printre concurenți
People

Unul dintre cele mai interesante trasee de până acum se așterne în fața a 9 perechi de vedete în sezonul cu numărul 9 al celui mai dur reality show al momentului, Asia Express.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

