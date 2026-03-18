Andra, anunț profesional neașteptat după ce Cătălin Măruță a rămas fără emisiunea de la PRO TV: „O amintire frumoasă a…”

Pe data de 6 februarie 2026, emisiunea „La Măruță”, prezentată de către Cătălin Măruță, a avut ultima ediție după 18 ani de difuzare pe PRO TV.

Andra, anunț neașteptat după ce Cătălin Măruță a rămas fără emisiunea de la PRO TV

Anunțul conform căruia PRO TV va încheia formatul „La Măruță”, prezentat de Cătălin Măruță, începând cu 6 februarie 2026 a luat prin surprindere pe toată lumea.

Finalul emisiunii „La Măruță” a fost un moment extrem de greu pentru Andra, care nu și-a mai putut stăpâni emoțiile în timpul apariției sale în platou. Artista a vorbit cu ochii în lacrimi despre scoaterea show-ului din grilă, după 18 ani în care a fost moderat de soțul ei, Cătălin Măruță. Din luna februarie, emisiunea a fost înlocuită cu unul sau mai multe seriale de televiziune.

Andra este una dintre cele mai de succes artiste din România, cu un număr impresionant de fani. Cântăreața a decis să facă o mișcare profesională neașteptată și să se implice în lumea modei.

Mai exact, Andra a anunțat că a lansat o colecție vestimentară și de accesorii în colaborare cu brandul românesc Vladila. Colecția se numește Moștenirea, este disponibilă pe site-ul artistei și este destul de accesibilă. Mai exact, un tricou costă 149 lei, un hanorac 500 lei, jachetele sunt 620, iar accesoriile costa 240 lei (pernă), 149 lei (șapcă), 120 lei (traistă). Colecția cuprinde și piese vestimentare pentru copii, cu prețuri cuprinse între 139 și 570 lei.

„Unele lucruri se nasc din suflet. Așa s-a născut și colecția pentru Tradițional 3 „Moștenirea”. Am creat-o împreună cu prietenii de la VLAdiLA, cu care împărtășim aceleași valori: familie, tradiție, stabilitate și lucruri făcute cu sens. Nu sunt doar tricouri sau hanorace. Sunt piese create cu drag: tricouri, hanorace, șepci și alte lucruri pe care să le purtăm ca pe o amintire frumoasă a acestei povești.

Mi-ar plăcea să le purtați și voi, ca pe o bucurie pe care o împărțim împreună”, a scris Andra pe rețelele de socializare.

Cătălin Măruță, despre colaborarea cu Antena 1

Invitat în podcastul realizat de fiica lui, Eva, prezentatorul a fost pus în fața unei curiozități directe, fără ocolișuri, exact așa cum și-o formulează mulți telespectatori: „Dacă nu mai ești la Pro Tv, te duci la Antenă?”. Momentul a deschis un dialog sincer despre parcursul său profesional și despre felul în care vede viitorul.

Cătălin Măruță a ales să se întoarcă în timp și să vorbească despre drumul său în televiziune, de la începuturi și până la visul împlinit de a ajunge la PRO TV, subliniind că nimic nu a fost planificat rigid și că, la un moment dat, chiar luase în calcul o cu totul altă carieră.

„Unele lucruri sunt în felul următor. Vrei să îți pun o mică istorie? Eu am început la un post de televiziune oarecum local, după care m-am dus la Televiziunea Română, după care am avut o mică perioadă pe la Realitatea Tv, dar visul meu întotdeauna a fost să fiu la PRO TV. (…) La un moment dat am zis că și dacă o singură zi prezint la PRO TV mi-am îndeplinit visul. Dacă nu va funcționa emisiunea, o să mă întorc să fac avocatură, pentru că eu am terminat Facultatea de Drept. A funcționat și a mers. 18 ani zi de zi, 18 ani frumoși, cu oameni minunați. Pe mine la PRO TV m-a dus Mona Segall.”

Abia după această incursiune în trecut, prezentatorul a revenit la subiectul fierbinte: posibilitatea de a fi văzut la un alt post de televiziune. Răspunsul său a fost prudent, fără promisiuni sau direcții clare, subliniind că perioada următoare este una de tranziție.

„Dacă mă duc la Antenă. Vrei să fiu sincer cu tine? (…) Ideea e în felul următor. Cred că trebuie să treacă puțin timp… Eu vreau să fac televiziune, dar că va fi o altă televiziune, că va fi tot la PRO TV o altă emisiune, asta timpul va decide. Nu știu să răspund 100%.”

Tot în același podcast, Eva l-a întrebat pe tatăl ei de ce nu va mai avea emisiunea la PRO TV.

„Bună ziua, oameni dragi! Bună ziua! Primul meu invitat este Cătălin Măruță. Am niște întrebări intense pentru tine.”, a început Eva. Printre ele, și curiozitatea cea mai mare: „De ce nu mai ești la Pro TV?”

Cătălin Măruță a explicat sincer:

„Nu mai sunt la PRO TV pentru că, exact cum îți spuneam, sunt momente când unele lucruri trebuie să se închidă ca să poți să pornești pe alte drumuri. Știi de ce a rezistat emisiunea asta 18 ani la ProTV? Pentru că i-am făcut lucruri care mi-au plăcut. Sunt unele lucruri în viață care au o durată. Sunt unele lucruri în viață care, la un moment dat, trebuie să se oprească și să apuce pe alt drum.”

