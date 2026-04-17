Dominic și Akim, băieții Antoniei și ai lui Alex Velea, au lansat prima piesă împreună. Cum a apărut colaborarea

Dominic Velea și Akim Velea au făcut primul pas în muzică și au lansat o piesă împreună. Cei doi copii ai Antonia și ai Alex Velea au venit în fața publicului cu melodia „Mamacita”, lansată pe 16 aprilie.

Debut muzical pentru frații Velea

Piesa marchează prima colaborare oficială a celor doi frați și a fost promovată intens în mediul online, unde Antonia nu și-a ascuns emoția:

„Iubițiiiiiii meiiiiiii”, a scris artista.

Refrenul melodiei „Mamacita” are un vibe latino și versuri care au atras rapid atenția:

„Mă duc în club o iau la dans / Îmi place că are haz / Mamă ce fată nebună / Pare că face necaz / O zic pe bune / Chiar îmi place de ea, / Da, nu mă las până nu o fac a mea / Luminile sunt fixate doar pe ea / Toți în jurul ei / Uite-o pe fata aia / Colorată mică, vine din Columbia / Mami vino-ncoa”.

Reacții contradictorii din partea publicului

Lansarea nu a trecut neobservată, însă opiniile au fost împărțite. Dacă unii au apreciat inițiativa și energia piesei, alții au criticat mesajul, considerându-l nepotrivit pentru vârsta celor doi copii, de 11 și 9 ani.

„Eu la vârsta voastră încă mă jucam cu mașinuțele și voi o dați cu Mamacita (râde)”, a comentat un utilizator pe social media.

Un alt internaut a ridicat problema autenticității: „Aș fi total de acord dacă copiii de vârsta lor ar face muzica pe care o simt, nu texte scrise de tati/mami, de oameni bătrâni și frustrați”.

Critici directe la adresa lui Alex Velea

În secțiunea de comentarii, unii utilizatori i s-au adresat direct lui Alex Velea, exprimându-și îngrijorarea legată de mesajul piesei și de imaginea transmisă:

„Alex Velea, sigur este muzică potrivită pentru copii? Eu știu.. când scrii ‘că o fac a mea’ sună altfel, înțelegi? Pentru adulți știm unde bate melodia. Și dansul, well, pare tot de adult, aproape.. ciudat, să nu spun altfel, că e urât. Să nu ajungă copiii precum Eva Măruță, urâți de tot publicul. Acum, voi știți”.

Un alt comentariu a fost la fel de tranșant: „O melodie total nepotrivită vârstei lor, niște versuri cam greu de digerat pentru vârsta lor. Ce înțeleg ei din ‘nu mă las până nu o fac a mea’?”.

Susținere din partea fanilor

Pe de altă parte, nu au lipsit nici reacțiile pozitive. Mulți au văzut în lansare un potențial început de carieră pentru Dominic și Akim și au apreciat curajul lor de a urca pe scenă de la o vârstă fragedă.

„Bravo lor! Românii așa sunt, plini de ură, dar la final iubirea învinge”, a scris cineva.

Alții au fost entuziasmați de piesă: „Mie îmi place! Bravo băieți, felicitări pe mai departe!”, „Ăștia mici au dat hitul ăla mare”, „Refrenul este boom”.

Antonia, confesiuni înduioșătoare despre cei trei copii

Antonia obișnuiește să fie deschisă cu urmăritorii de pe rețelele de socializare și să le povestească din experiențele ei, atât cele fericite, cât și cele neplăcute. Recent, artista a fost sinceră cu privire la cei trei copii și la cum a schimbat-o rolul de mamă.

„Superbii lu mama!!!! Drumul meu ca mamă a început cu Maya, într-o situație dificilă care m-a marcat pentru totdeauna. Tulburarea nu o pot lua înapoi, la fel ca toate trăirile prin care am trecut. Dar astăzi, când îi văd pe cei trei copii ai mei, neavând o familie mare, faptul că îi am și îi pot vedea împreună face totul și mai special pentru mine. Recunoscătoare, mereu. Știți că mereu am fost sinceră cu voi, chiar și atunci când vorbesc despre lucruri intime. Parcursul vieții mele m-a făcut cine sunt astăzi, cu bune și cu rele.”

Foto: Instagram

