Cum a încercat un medic să o convingă pe Antonia să apeleze la noi intervenții estetice: „Aș fi putut ceda”

Antonia a ales să fie din nou sinceră cu fanii ei și să vorbească deschis despre presiunile din culisele industriei de beauty, la un an după ce a dezvăluit problemele medicale grave prin care a trecut din cauza unei intervenții estetice făcute în urmă cu opt ani. De această dată, artista a povestit că, relativ recent, un medic a încercat să o convingă să își modifice trăsăturile feței, propunându-i mai multe proceduri injectabile. Chiar dacă sugestiile veneau din partea unui specialist, Antonia spune că a refuzat ferm și a ales să rămână fidelă felului în care arată natural.

Antonia, despre un incident cu un medic estetician

Cântăreața, partenera lui Alex Velea, a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere medical. Într-un interval scurt de timp, ea a fost nevoită să suporte trei intervenții chirurgicale, toate având legătură cu complicațiile apărute după o procedură estetică făcută la nivelul posteriorului. Experiența a determinat-o să vorbească tot mai des despre riscurile ascunse din spatele dorinței de perfecțiune și despre presiunile care se pun, mai ales pe femeile din showbiz.

Într-o postare amplă, Antonia a explicat că anul trecut un medic i-a sugerat să își facă injecții pentru a-și modifica expresia feței, însă nu s-a regăsit deloc în aceste propuneri.

„Cu un an în urmă, un medic a încercat să mă convingă să-mi fac injecții în față pentru a ridica colțurile buzelor și pentru a adăuga fillere. Dar nu am fost niciodată atrasă de aspectul acela fals. Sunt sincer mândră de mine că am fost puternică și nu am cedat. În zilele noastre, unii medici te pot face să te simți extrem de nesigură prin „standardele” lor ideale de frumusețe, unde, puțin câte puțin, femeile ajung să arate la fel. Da, știu că ține și de alegerea personală, pentru că există o anumită estetică tipică pe care mulți o urmează, dar… Aș fi putut ceda de foarte multe ori în viață. Fillerele pentru buze pot arăta frumos, mai plin, tentant. Dar am ales să nu o fac. Dacă vreau un aspect mai plin, îmi conturez buzele mai accentuat și asta e suficient pentru mine. Urăsc felul în care majoritatea medicilor te fac să simți că nu ești niciodată suficientă”, a mărturisit Antonia pe o rețea de socializare.

Artista a subliniat că, deși este conștientă că multe persoane aleg astfel de intervenții din proprie inițiativă, pentru ea a devenit tot mai important să își protejeze sănătatea și să nu mai cedeze tentației de a-și schimba corpul pentru a se conforma unor tipare impuse. Spune că după tot ce a trăit, a învățat să fie mult mai atentă la semnalele propriului corp și să se raporteze diferit la ideea de frumusețe.

Artista, despre complicațiile unei intervenții estetice

Antonia a vorbit și despre episodul care i-a schimbat radical perspectiva. În urmă cu opt ani, artista și-a injectat Aquafilling în zona fesieră pentru a obține un aspect mai voluptuos. Deși mult timp nu a avut probleme, în 2025 s-a confruntat cu o infecție severă, care a dus la complicații serioase și la mai multe intervenții chirurgicale. Experiența a fost una extrem de dureroasă, atât fizic, cât și emoțional, iar cântăreața nu a ezitat să își asume public decizia luată în trecut.

„Pentru a fi foarte clară, mi-am injectat Aquafilling acum 8 ani în fesiere ca să am un fund mai bombat și am făcut infecție abia anul asta! Stupid girl, stupid decisions! Sunt atât de fericită că, după 11 zile în spital, astăzi m-am întors în sfârșit acasă și aștept cu liniște să mă vindec și să se încheie anul ăsta, iar anul 2026 va fi despre muzică nouă, și mai multă fericire. Promit!”, a scris Antonia pe rețelele de socializare.

Citește și:

Afecțiunea gravă de care suferă Justin Timberlake. Confesiunea dureroasă făcută de artist după concertele din ultima vreme: „Nu spun asta ca să vă fie milă de mine'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro