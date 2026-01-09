Oana Moșneagu și Vlad Gherman, imagini de vis din vacanță. Cei doi au ales o destinație exotică

Începutul anului 2026 i-a prins pe Oana Moșneagu și Vlad Gherman într-o vacanță exotică. Actrița și actorul au ales să plece în Bali, acolo unde se relaxează, se bucură de zilele de plajă, de peisajele superbe și au parte de experiențe de neuitat. După câteva zile petrecute în Uluwatu, cei doi au plecat spre insulele Lombok și Gili.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman, imagini de vis din vacanță

Pe conturile lor de Instagram, Oana Moșneagu și Vlad Gherman au publicat mai multe fotografii din vacanță.

În una din zilele din Uluwatu, Oana Moșneagu și Vlad Gherman au bifat o experiență specială, despre care au povestit mai multe pe rețelele de socializare. Cei doi și-au creat singuri inele din argint la un atelier. Au avut parte și de ajutor, însă bijuteriile care au ieșit din mâinile lor au, cu siguranță, o însemnătate aparte și își vor aminti multă vreme de această activitate pe care au făcut-o împreună.

„Ne-am făcut singuri inele într-un atelier în Uluwatu și ne-a plăcut mult experiența

Găsești multe locuri în care să îți creezi propriile bijuterii, noi am ales @binginsilverclass, ni s-au părut super cool, am mers la ei cu poze de inspirație de pe Pinterest și suntem îndrăgostiți de ce ne-a ieșit, sunt din argint, am adăugat și pietre, vouă vă plac inelele făcute de noooi? P.S.:70% le-au făcut în mod real cei de la atelier, ghidați de noi, dar, hei, am fost implicați în tot procesul de creație al unui inel unic, personalizat.”

În secțiunea de comentarii, Oana Moșneagu a oferit mai multe detalii referitoare la costurile unui astfel de atelier: „Noi am dat 650 de lei pentru amândoi. Cursul de bază include, adică argintul și atelierul costă 285 de persoană, noi am plătit extra 20 de lei pe gram de argint, că am făcut inele mai mari, și cam 50 de lei pe piatră.”

Oana Moșneagu și Vlad Gherman au apelat la terapia de cuplu

În luna august a anului 2023, Vlad Gherman a cerut-o în căsătorie pe iubita lui, Oana Moșneagu. Momentul a avut loc la finalul spectacolului „Îmblânzirea Scorpiei”, regizat de Anca Sigartău, care s-a jucat în aer liber la Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia. Cererea în căsătorie a fost inedită, iar spectatorii au privit cu emoție momentul. Actorul a ținut și un discurs în fața tuturor înainte să se așeze în genunchi și să îi ofere inelul de logodnă iubitei sale. Ulterior, actrița l-a luat în brațe pe Vlad Gherman și s-au sărutat.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au căsătorit civil în 2024. Evenimentul a fost unul discret și a avut loc pe data de 6 aprilie. Pe 2 iunie 2024, actrița și actorul s-au căsătorit religios.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman au vorbit mereu deschis despre relația lor, așa că nu au ascuns faptul că au apelat la terapia de cuplu pentru a depăși anumite probleme pe care le aveau, în special cele cauzate de relațiile precedente.

„E un 50%-50%, e clar că terapia ne-a pus pe drumul cel bun, dar munca o face fiecare, e o chestie individuală. Sunt eu, Oana și cuplu. Trebuie să avem grijă de fiecare entitate. Unii au preconcepții vis a vis de terapie. Mă bucur că s-a mai curățat și nu mai vede lumea terapie ca fiind ‘mamă, dacă e ceva grav, mă duc la psiholog. Noi am venit din două relații de lungă durată, care și-au lăsat amprenta asupra noastră. Chiar ne-a ajutat foarte mult, facem mai rar terapie de cuplu”, a declarat Vlad Gherman la Antena Stars.

