Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…”

Adrian Mutu și actuala lui parteneră, Sandra Bachici, s-au căsătorit în 2017. Au împreună un băiat, pe nume Tiago. Până să o întâlnească pe soția lui, antrenorul de fotbal a trecut prin două divorțuri. Fostul fotbalist a fost căsătorit cu Alexandra Dinu, alături de care are un băiat, pe nume Mario. Între 2005 și 2013, Adrian Mutu a fost căsătorit cu Consuelo Matos Gómez și au împreună două fete, pe Adriana și Maya. Ele locuiesc în Republica Dominicană, alături de mama lor.

Adrian Mutu a împlinit 47 de ani

Pe 8 ianuarie, Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Supranumit „Briliantul” fotbalului românesc, fostul jucător a primit numeroase urări de „La mulți ani!” din partea familiei, prietenilor și colegilor săi.

Cel mai emoționant mesaj a venit din partea soției sale, Sandra, care a postat pe rețelele de socializare cuvinte pline de iubire la adresa soțului ei, alături de o imagine în care cei doi apar împreună.

„La mulți ani, iubirea mea!

Îți mulțumesc pentru noi doi, pentru familia noastră și pentru iubirea asta mare pe care mi-o arăți chiar și după atâția ani.

Pentru obiective mari, bucurii infinite și noi doi, mereu!

Sky high, baby!

Ești iubit!”, a scris Sandra Mutu.

Sandra Mutu, confesiuni rare despre viața de familie

Într-un interviu recent, Sandra Mutu a făcut unele dezvăluiri despre relația cu soțul ei, după atâția ani de căsătorie.

„Cred că există o compatibilitate foarte bună între noi și cred că totul ține foarte mult de comunicare. Reușim să comunicăm excelent și să ne înțelegem unul pe celălalt chiar și fără cuvinte, doar prin felul în care ne simțim. Sigur că există momente în care nu suntem de acord, iar cine cedează depinde de situație. În general, aș spune că eu ies câștigătoare din aceste discuții, dar important este că vorbim, analizăm și găsim mereu o cale de mijloc care să ne mulțumească pe amândoi”, a povestit Sandra Mutu în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Sandra a vorbit și despre cum s-a schimbat relația dintre Adrian Mutu și fiul lor, Tiago.

„În trecut, eu petreceam mai mult timp cu Tiago, însă de când Adi nu mai este sub contract cu o echipă de fotbal, el îi este alături mult mai des. Este prezent la fiecare antrenament și la fiecare meci. Dacă înainte eram eu peste tot cu cel mic, acum este el cel care îl însoțește pretutindeni. Cel mic este foarte fericit să petreacă acest timp cu tatăl lui”, a mai spus ea.

Sandra a mărturisit că ea și soțul ei nu au planuri concrete pentru extinderea familiei, însă nu exclud definitiv această posibilitate în viitor.

„Eu l-am prins pe final de carieră și până la urmă eu nu m-am căsătorit cu Adi Mutu fotbalistul, ci cu Adrian Mutu omul. Ce pot spune e că am construit ceva foarte frumos și solid în toți acești ani împreună. Urmează să împlinim 11 ani de când suntem împreună. Îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi pentru absolut tot ce ne-a oferit în acești ani”, a mai spus partenera lui Adrian Mutu.

