Adrian Mutu a împlinit 46 de ani. Cum a sărbătorit alături de soția lui, Sandra: „La mulți ani, iubirea mea!”

Pe 8 ianuarie, Adrian Mutu a împlinit 46 de ani. Supranumit „Briliantul” fotbalului românesc, fostul jucător a primit numeroase urări de „La mulți ani!” din partea familiei, prietenilor și colegilor săi. Soția sa, Sandra, și cei patru copii au contribuit la atmosfera festivă prin mesaje emoționante și imagini de suflet.

Adrian Mutu și Sandra Bachici, care formează un cuplu de aproape un deceniu, au împărtășit momente înduioșătoare cu fanii lor. Sandra a postat pe Instagram o fotografie alături de soțul ei și fiul lor, Tiago, în vârstă de aproape opt ani, însoțită de un mesaj simplu, dar plin de dragoste:

Ceilalți copii ai lui Mutu nu au lipsit nici ei din peisajul aniversar. Mario, fiul cel mare al fostului fotbalist, din relația cu Alexandra Dinu, i-a transmis tatălui său urări calde, iar fiicele din căsătoria cu Consuelo Matoz Gomez au distribuit imagini din copilărie care surprind momente pline de afecțiune alături de celebrul lor tată.

Pe lângă sărbătoarea în familie, Mutu și-a marcat ziua de naștere în Antalya, unde se află în cantonament alături de echipa Petrolului Ploiești, pe care o antrenează. Fotbaliștii l-au surprins cu un tort aniversar și i-au cântat „La mulți ani!” la hotelul în care sunt cazați, demonstrând respectul și aprecierea pe care îl au pentru antrenorul lor. Cu urări venite din toate colțurile, de la familie, prieteni și fani, Adrian Mutu a avut parte de o zi plină de momente speciale.

Într-un interviu acordat recent, fostul fotbalist a vorbit despre momentul în care a cerut-o de soție pe Sandra. Totul s-a întâmplat în 2015, în perioada în care juca la Pune City.

„Eu am stat 4 luni într-un hotel. Am fost cu soția mea acolo. Am pus în contract. Că nu erau de acord. Trebuia să stau singur într-un hotel. Bine că am luat-o pentru că în India am cerut-o pe Sandra de soție. Eram împreună și am plecat în India. Și atunci ne-am dat seama după câteva luni că putem conviețui. Ca să fii convins că poți conviețui cu o persoană, du-te în India și în Maldive și stai o lună. Ori la balamuc ori la prea multă liniște. Și dacă vă întoarceți împreună. Era o nebunie totală și nu aveam ce face. Nu mă duceam decât la antrenament. Plecam cu o oră, o oră și jumătate înainte să ajungem. Cum ieșeai din curtea hotelului dădeai de o aglomerație incredibilă”, a povestit Adrian Mutu pentru FANATIK.