Radu Vâlcan, dezvăluiri inedite despre viața la țară și casa pe care o construiește la Șușani: „Asta înseamnă sănătate curată”

Radu Vâlcan consideră că viața la țară ar fi ideală pentru copiii săi. În satul natal al Adelei Popescu, Șușani din Vâlcea, prezentatorul de la Antena 1 își construiește o casă unde intenționează să petreacă mult timp, în special în vacanțe.

Deși în București locuiesc într-o casă frumoasă, dotată cu tot confortul, Radu Vâlcan și Adela Popescu au început să își construiască o locuință în Șușani, locul unde vedeta a copilărit. De fiecare dată când mergeau acolo, locuința părinților Adelei devenea prea mică pentru familie.

Astfel, cuplul a achiziționat un teren și a început deja construcția noii lor case.

Totuși, familia nu intenționează să se mute permanent la Șușani, ci dorește să petreacă mult timp acolo, în special în timpul vacanțelor.

Adela Popescu a ales să evadeze pe timp de vară din agitația orașului și să-și petreacă câteva zile la țară, alături de părinți. Nu a plecat singură, ci împreună cu cei trei copii, care s-au bucurat să exploreze farmecul locurilor unde au crescut bunicii lor.

Adela Popescu a împărtășit cu fanii un clip în care arată cum s-a implicat în treburile casei. Deși mulți o vedeau ca pe cineva care nu s-ar ocupa de astfel de activități, vedeta a demonstrat că este o persoană modestă și că nu a uitat originile ei. Adela Popescu a cules struguri, a făcut must și, la final, s-a răsfățat cu o varză călită preparată tradițional și o pălincă oferită de mama sa. Actrița a mărturisit că această zi, petrecută în stil autentic, i-a adus multă bucurie.

„Nu era în plan, dar am prins culesul viei. Împreună, cu mic, cu mare, am cărat găleți cu struguri, am dat la lin, am băut must și la final ne-am omenit cu o varză călită cu ardei iute și țuică de prune. Chiar a fost o zi superbă”, a scris Adela Popescu pe pagina sa de Instagram.